Afaceristul - „călugărit”: Ion Antonescu – Profesionistul falimentelor și noul credincios de vitrină

duminică, 11 ianuarie 2026

Ion Antonescu – Profesionistul falimentelor și noul credincios de vitrină

În folclorul de afaceri al Râmnicului circulă de ani buni un personaj aproape mitologic: Ion Antonescu, omul care a reușit performanța rară de a transforma orice firmă atinge într-o poveste cu final trist. Nu contează domeniul, nu contează forma juridică – SRL sau SA – dom’ Ion are o mână sigură: unde pune ștampila, curge insolvența.

A fost asociat la Socom, a trecut ca vijelia prin HAR SRL, a fost stăpân absolut la Silvoturist, a testat… Medical Test, a organizat evenimentele la Socom Events (probabil petreceri de adio), a mușcat din Anident, a degustat din Diana Impex și a investit la Harinvest. Un adevărat tur operator al eșecurilor comerciale. Dacă ar exista un circuit turistic al firmelor prăbușite, Antonescu ar fi ghidul oficial.

Legenda spune că dacă ai o firmă prea stabilă și vrei să scapi de ea fără scandal, fără procese, fără anunțuri în Monitorul Oficial, îl chemi pe Ion. Intră ca administrator și, în timp record, problema se rezolvă. Este un fel de „service auto” pentru falimente: intri cu motorul turat, ieși cu platforma.

Dar, surpriză! Odată cu vârsta, domnul nostru a descoperit calea… divină. Brusc, din afacerist versatil s-a metamorfozat în credincios desăvârșit. Îl vezi tot mai des pe lângă fețe bisericești, cu privirea smerită, mâinile împreunate, crucea făcută regulamentar, ca la instrucție.

Unii spun că se gândește serios să se călugărească. Alții cred că îi place mai mult decorul: marmură, icoane aurite, miros de tămâie – seamănă vag cu sediile firmelor din vremurile bune, doar că aici nu se mai cer bilanțuri, doar spovedanii.

Pe partea de filantropie, însă, liniște… adâncă. Rugăciuni sunt, postări cu versete biblice mai nou, dar când vine vorba de donații, dom’ Ion devine brusc discret. Foarte discret. Atât de discret încât nici contabilii nu-l mai găsesc.

Soția, la fel de pioasă, îl însoțește peste tot. Un cuplu spiritual de succes: el, fost administrator de firme decedate, ea, susținătoare morală a drumului spre mântuire. Împreună, noul brand:

„Antonescu & Credința – rebranding după faliment”.

Morala?

Ion Antonescu, omul care a demonstrat că poți falimenta fără număr și, totuși, să te reinventezi… spiritual. Profesionist al insolvenței și, mai nou, credincios de vitrină.

Doamne-ajută!



Daniil Vâlceanu