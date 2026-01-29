joi, 29 ianuarie 2026

90.000 de euro pentru un copil. Unde se duc banii?! Cifrele care nu se leagă în sistemul social din Vâlcea

Datele oficiale pe 2024 arată diferențe uriașe de cost între servicii sociale similare din județul Vâlcea. Nu vorbim despre acuzații, ci despre matematică elementară. Iar cifrele ridică semne serioase de întrebare.

În timp ce autoritățile vorbesc despre „grijă pentru oameni” și „servicii sociale moderne”, cifrele oficiale din județul Vâlcea spun o poveste greu de explicat. O analiză strict contabilă a costurilor raportate pentru anul 2024 scoate la iveală discrepanțe majore între servicii comparabile, diferențe care ajung la zeci de mii de euro pentru același tip de beneficiar.

Cel mai șocant exemplu vine din zona protecției copilului. Pentru un copil fără dizabilități aflat într-un centru de plasament de tip clasic din Vâlcea, costul anual ajunge la aproximativ 90.600 euro, adică peste 7.500 de euro lunar. Vorbim despre un serviciu public, desfășurat în clădiri existente, cu personal bugetar și servicii de bază. Contabil vorbind, suma este greu de explicat.

Prin comparație, același copil, fără dizabilități, plasat în asistență maternală, costă statul aproximativ 9.300 euro pe an. Diferența este de aproape zece ori. Beneficiarul este același, doar forma de organizare diferă. Unde se duc, așadar, banii?

Costuri neobișnuit de mari apar și în cazul centrelor maternale, unde un beneficiar ajunge să coste aproximativ 53.100 euro pe an. Deși aceste servicii includ consiliere și sprijin social, nu vorbim despre servicii medicale permanente sau intervenții de înaltă specializare care să justifice asemenea sume.

Un alt caz care ridică mari semne de întrebare este centrul de primire în regim de urgență pentru persoane adulte, unde costul anual per beneficiar ajunge la aproximativ 88.800 euro. Numărul mic de persoane asistate transformă aceste centre în adevărate „aspiratoare de buget”, cu cheltuieli fixe uriașe raportate la prea puțini beneficiari.

Interesant este că nu tot sistemul este „scump”. Există servicii unde cifrele par normale și ușor de explicat. Casele de tip familial pentru copiii cu dizabilități au un cost anual de aproximativ 32.200 euro per copil, centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități se situează între 23.800 și 24.900 euro, iar centrele pentru persoane vârstnice au un cost de aproximativ 19.100 euro pe beneficiar. Aici, cifrele reflectă realitatea din teren.

Tocmai aceste contraste arată că problema nu este una generală, ci ține de modul în care sunt alocate resursele în sistemul social din Vâlcea. Fără o defalcare clară a cheltuielilor – salarii, administrație, utilități, servicii externalizate – costuri de 90.000 de euro sau 88.000 de euro per beneficiar nu pot fi justificate coerent, strict din punct de vedere contabil.

Întrebarea este una simplă și legitimă: cine explică aceste cifre și cum?

Tiberiu Pîrnău