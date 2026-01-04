4.296 de șomeri în Vâlcea la final de 2025. Mediul rural, cel mai afectat

vineri, 23 ianuarie 2026

La finele anului 2025, județul Vâlcea înregistra, potrivit datelor centralizate de AJOFM, 4.296 de șomeri, dintre care puțin peste jumătate sunt bărbați, iar aproximativ 2.100 sunt femei. Doar patru din zece persoane beneficiază de indemnizație de șomaj, restul neavând niciun sprijin financiar.

Problema șomajului se resimte în special în mediul rural, de unde provin aproape două treimi dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Analiza pe grupe de vârstă arată că cele mai multe cazuri sunt în rândul persoanelor de peste 40 de ani, cu un vârf la categoria 55+, în timp ce tinerii sub 25 de ani reprezintă un procent semnificativ mai mic.

Educația continuă să joace un rol decisiv: majoritatea șomerilor au studii gimnaziale sau profesionale, iar absolvenții de învățământ superior sunt relativ puțini. În plus, pentru peste jumătate dintre cei înregistrați, perspectivele de angajare sunt reduse.