marți, 20 ianuarie 2026

1254 de tineri au aplicat, 350 au fost admiși la Școala de Jandarmi Drăgășani

În sesiunea de admitere septembrie–decembrie 2025, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani a scos la concurs 350 de locuri. Interesul a fost ridicat: 1254 de candidați s-au înscris online prin platforma MAI.

După evaluarea psihologică, în competiție au rămas 847 de candidați. Proba fizică a redus numărul acestora la 614, iar la testarea cunoștințelor s-au prezentat 609 persoane. În urma acestei etape, 424 de candidați au promovat, iar primii 350, în ordinea mediilor, au fost declarați admiși.

Cei care au depășit numărul de locuri disponibile au fost redistribuiți, cu acordul lor, către alte școli ale Jandarmeriei Române.

Pregătirea a început pe 19 ianuarie 2026 și va include atât activități teoretice, cât și stagii practice. Absolvirea este programată pentru 18 decembrie 2026. Reprezentanții instituției precizează că întregul concurs s-a desfășurat transparent și corect, iar noii elevi vor beneficia de condiții moderne de pregătire.