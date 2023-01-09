Ziarul de Vâlcea vă urează CRĂCIUN FERICIT și sărbători frumoase, alături de cei dragi!

Crăciunul este perioada când copiii îi spun Moşului ce doresc, Crăciunul este perioada în care aprindem focul ospitalităţii în casă şi cel al dragostei in inimi. Este și un bun moment pentru împăcare! Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine!

Lumina Naşterii Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai aproape! Crăciun Fericit tuturor vâlcenilor!

Tiberiu Pirnau, director Ziarul de Valcea