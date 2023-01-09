VIDEO - Vâlcea intră în istorie: primul tunel rutier din județ avansează la Robești. Pas major pentru autostrada Sibiu–Pitești

sâmbătă, 6 decembrie 2025

În județul Vâlcea, infrastructura rutieră scrie un capitol nou, unul care va rămâne reper mulți ani de acum înainte. La Robești, pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu–Pitești, se lucrează la primul tunel rutier construit vreodată pe teritoriul administrat de DRDP Craiova – o lucrare care aduce Vâlcea în prim-planul marilor proiecte naționale.

Tunelul Robești este proiectat cu două galerii paralele, fiecare cu o lungime de aproximativ 900 de metri. La acest moment, avansul tehnic este clar și vizibil în teren: 160 m excavați în galeria Sibiu–Pitești; 120 m excavați în galeria Pitești–Sibiu.

Lucrările se desfășoară prin dinamitare și excavație în paralel, în ritm susținut, dinspre Pitești către Sibiu. O nouă etapă va începe din ianuarie, când constructorul va deschide fronturi de lucru și din direcția Sibiu – o mișcare care va accelera semnificativ lungimea săpăturilor și progresul general al proiectului.

Vâlcea – punct strategic al autostrăzii Sibiu–Pitești

În scurt timp va începe execuția tunelului Poiana, cel mai lung de pe întregul traseu Sibiu–Pitești. Spre deosebire de Robești, acesta va fi construit cu tehnologia TBM – „cârtița” mecanizată, un utilaj de forare continuă folosit în proiecte majore din întreaga lume, capabil să înainteze rapid și să stabilizeze terenul odată cu săparea.

Autostrada capătă contur, iar Vâlcea devine punctul în care muntele se deschide pentru a face loc celei mai importante legături rutiere dintre Transilvania și sudul României.

VIDEO: https://www.facebook.com/Drdpcv/videos/1114711433880261/?locale=ro_RO