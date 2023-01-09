VIDEO - Vâlcea, în centrul unei operațiuni europene de spălare de bani. Percheziții DIICOT, conturi fantomă și instituții publice păcălite în serie

miercuri, 17 decembrie 2025

Vâlcea, în centrul unei operațiuni europene de spălare de bani. Percheziții DIICOT, conturi fantomă și instituții publice păcălite în serie

Un nou scandal cu ramificații internaționale zguduie județul Vâlcea, după ce procurorii DIICOT, împreună cu Poliția de Frontieră, au descins la mai multe adrese din București și Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor. Miercuri, 17 decembrie, au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție, iar primele informații arată că rețeaua vizată nu a fost una locală și măruntă, ci parte a unui mecanism bine organizat, activ pe parcursul a patru ani și întins în mai multe state europene.

Cinci suspecți sunt bănuiți că au pus la dispoziția unor grupări de criminalitate organizată conturi bancare deschise pe numele unor persoane racolate, fie cu acte reale, fie falsificate, în schimbul unor sume de bani. Vâlcea apare nu doar ca loc de domiciliu al unor suspecți, ci ca nod de tranzit în activitatea financiară ilicită. Din județ ar fi fost monitorizate, coordonate sau utilizate conturi bancare care au funcționat ca verigi esențiale în circuitul de spălare a banilor murdari.

Modul de operare identificat de anchetatori este unul clasic pentru marile rețele de criminalitate economică. Membrii grupării falsificau date bancare sau induceau în eroare instituții cu privire la schimbarea conturilor furnizorilor legitimi. Victimele – și aici elementul cel mai grav – nu erau persoane fizice naive, ci instituții publice și autorități. Vorbim despre primării, agenții și entități administrative din România și din alte țări europene, care au transferat sume considerabile în conturi controlate de grupare, fiind convinse că efectuează plăți legale către furnizorii lor.

După intrarea banilor în conturi, urma faza a doua: transferuri succesive între bănci din diferite state ale Uniunii Europene și apoi retrageri în numerar, în tranșe, pentru a se pierde urma sumelor. Conturile utilizate au fost deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Germania și Marea Britanie, ceea ce demonstrează anvergura operațiunii și vulnerabilitatea sistemului bancar european în fața unor astfel de tehnici.

video: https://cdn.adh.reperio.news/video-0/070ac716-dfe4-4271-976e-ead0ecdc0e6f/index.m3u8