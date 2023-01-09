VIDEO - George Simion, după alegeri: AUR este principala forță de opoziție!

luni, 8 decembrie 2025

George Simion, după alegeri: AUR este principala forță de opoziție!

George Simion a declarat, într-o conferință de presă susținută duminică seara, că nu se teme că ar putea fi debarcat din fruntea AUR: „De cinci ani mi se tot spune că mi se ia partidul. Sincer, m-aș bucura să mi-l ia cineva”, a afirmat el cu ironie. Liderul AUR susține că rezultatele obținute la alegerile pentru Primăria Capitalei și Consiliul Județean Buzău confirmă statutul formațiunii ca „principală forță de opoziție”.

Conform datelor parțiale din București, după numărarea a circa două treimi din voturi, Ciprian Ciucu (PNL) conduce cu 34,63%, urmat de Anca Alexandrescu – candidată independentă susținută de AUR – cu 22,92%, și de social-democratul Daniel Băluță, aflat pe locul trei cu 21,06%. La Buzău, Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru șefia CJ, în timp ce candidatul AUR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, s-a clasat pe poziția a doua.

Simion a transmis că, după aceste rezultate, AUR intenționează să își pună platforma politică la dispoziția celorlalte formațiuni de opoziție, în perspectiva electorală din 2028. Totodată, el a commentat și prezența slabă la urne, considerând-o un semn clar de lipsă de încredere în clasa politică: „Un primar ales cu 30% dintr-o prezență de 30% înseamnă legitimare prin doar 10% din populația Capitalei. Nu putem vorbi de un mandat validat puternic de bucureșteni”. Liderul AUR a îndemnat actuala coaliție de guvernare să reia discuțiile despre o reformă politică reală, declarând că partidul său este dispus să sprijine astfel de demersuri.

Singurul regret menționat de Simion după campania electorală este că nu a reușit să mobilizeze mai mulți alegători: „Nu am reușit să fim suficient de uniți și să convingem mai mulți oameni să creadă în vot și în corectitudinea procesului electoral. Nu este responsabilitatea Ancăi Alexandrescu, nici a mea, nici a vreunui alt coleg, ci o slăbiciune generală pe care trebuie să o corectăm”, a încheiat acesta.