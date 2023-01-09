VIDEO - Copil bătut într-un mall din Râmnicu Vâlcea, sub ochii paznicilor! Politistii si procurorii trebuie sa intervina!

miercuri, 24 decembrie 2025

Copil bătut într-un mall din Râmnicu Vâlcea, sub ochii paznicilor!

Un caz extrem de grav petrecut recent într-un spațiu comercial din municipiul Râmnicu Vâlcea impune reacții ferme și urgente din partea autorităților. O minoră de 15 ani a fost agresată fizic de o femeie adultă, de aproximativ 30 de ani, în incinta Shopping City Râmnicu Vâlcea, într-o zonă publică, frecventată de zeci de persoane și aflată sub supravegherea agenților de pază.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public și relatărilor martorilor, agresiunea s-a produs fără ca agenții de securitate ai mallului să intervină, deși se aflau în imediata apropiere. Mai mult, nici partenerul agresoarei și nici persoanele prezente nu au încercat să oprească violența exercitată asupra copilului.

Paza – prezentă fizic, absentă în fapt

Rolul agenților de pază într-un centru comercial nu este unul simbolic. Ei au obligația legală și contractuală de a preveni fapte violente, de a interveni imediat în caz de agresiune și de a sesiza de îndată Poliția, mai ales atunci când victima este un minor.

În acest caz, lipsa totală de reacție ridică semne de întrebare extrem de serioase: – De ce nu a fost oprită agresoarea?

– De ce nu a fost protejată minora?

– De ce nu a fost apelat imediat 112?

Această pasivitate transformă un incident penal într-un eșec instituțional, iar responsabilitatea nu poate fi pasată.

Un copil nu este vinovat pentru că se află într-un spațiu public

Fata agresată are 15 ani. Conform legislației în vigoare, minorii au dreptul la liberă circulație, iar prezența într-un mall nu justifică în niciun fel violența. Orice tentativă de a muta vina asupra victimei este inacceptabilă moral și juridic.

Lovirea unui minor de către un adult constituie infracțiune, iar neintervenția celor obligați să asigure ordinea și siguranța poate atrage, la rândul ei, forme de răspundere.

Solicitare publică către autorități

Având în vedere gravitatea faptelor, adresăm un apel public către:

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea – să comunice dacă a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și dacă este analizată conduita agenților de pază;

Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea – să verifice faptele sub toate aspectele penale, inclusiv posibila răspundere pentru omisiune;

Administratorul centrului comercial – să explice public de ce paza nu a intervenit, ce firmă asigură securitatea și ce măsuri concrete vor fi luate pentru protejarea minorilor.

Un copil a fost bătut într-un mall. Un adult a agresat. Paza a privit. Acest episod nu poate fi tratat ca un incident minor sau trecut sub tăcere. Este un test de credibilitate pentru autorități și un semnal de alarmă pentru întreaga comunitate.

Siguranța copiilor nu este opțională. Cine nu o asigură trebuie să răspundă.