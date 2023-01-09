Viceprimarul AUR, mutat de primarul PNL în... cimitir: scandalul politic de la Drăgășani atinge absurdul

vineri, 19 decembrie 2025

La Drăgășani, tensiunile dintre primarul PNL Costinel Stoica și viceprimarul AUR, Ștefan Nedelcu, ating un nou nivel: edilul l-a trimis pe viceprimar să lucreze în biroul administratorului Cimitirului „Eternitatea”, începând cu 19 decembrie 2025. Decizia este justificată oficial prin „lucrări de reparații”, însă mutarea într-un cimitir ridică inevitabil semne de întrebare.

Relațiile dintre cei doi sunt tensionate încă din campania electorală, iar mutarea pare să arate că ruptura politică nu a fost niciodată reparată. Oficial, vorbim despre o soluție temporară. Neoficial, gestul pare mai degrabă un mesaj politic.

Viceprimarul a anunțat pe Facebook că își va continua activitatea normal și va primi audiențe în noua „locație”. Mesajul său: rămâne în slujba oamenilor, chiar și de lângă morminte.

Întrebarea firească este dacă nu exista un alt birou în Primărie sau în vreo altă clădire publică. Sau dacă nu asistăm, de fapt, la o nouă rundă din războiul PNL–AUR.

Cert este un lucru: la Drăgășani, disputa politică nu se mai dă doar în sala de consiliu, ci și pe aleile Cimitirului „Eternitatea”.

Foto: seintamplainvalcea.ro