Vâlcenii, chemați de urgență la donare! Stoc critic de sânge A2 negativ la Centrul de Transfuzie



Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea face un apel ferm către locuitorii județului și solicită, în regim de urgență, donatori cu grupa de sânge A2 negativ. Nevoia este imediată, iar stocurile disponibile sunt insuficiente pentru pacienții aflați în stare gravă și pentru cazurile medicale care se succed în această perioadă.

Reprezentanții instituției transmit că numărul solicitărilor a crescut considerabil, motiv pentru care îi roagă pe cei care dețin această grupă rară să se prezinte cât mai curând la donare. „Este nevoie urgentă de componente sanguine pentru pacienți aflați în situații critice”, subliniază Centrul de Transfuzie.

În apropierea sărbătorilor de iarnă, gestul donării capătă o valoare aparte — un act de umanitate care se poate transforma într-un dar neprețuit pentru cineva aflat în suferință. Centrul mulțumește tuturor celor care aleg să ajute și reamintește că donarea nu este doar o faptă altruistă, ci și un beneficiu pentru organismul donatorului.

Totodată, donatorii pot avea parte de avantaje importante: regenerarea rapidă a celulelor sanguine, îmbunătățirea oxigenării organismului, scăderea riscului de afecțiuni cardiovasculare, precum și analize medicale gratuite care pot depista eventuale probleme de sănătate. O singură donare poate salva chiar trei vieți.

Persoanele dispuse să doneze se pot prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea, în programul obișnuit, având asupra lor actul de identitate. În astfel de momente, orice donator contează — iar solidaritatea poate însemna diferența dintre viață și moarte.