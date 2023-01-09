Vâlcea: 33 de proiecte medicale finanțate prin PNRR, dar cele mai multe fără progres. Spitalul Județean – lider ca valoare

marți, 9 decembrie 2025

Județul Vâlcea derulează în prezent 33 de proiecte medicale finanțate prin PNRR, cu o valoare totală ce depășește 12 milioane de euro, conform datelor publice furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Aproximativ o treime dintre aceste investiții au fost deja finalizate, însă pentru 17 dintre proiecte nu există, deocamdată, niciun progres vizibil din punct de vedere tehnic.

Cel mai amplu proiect este cel al Spitalului Județean Vâlcea, care vizează modernizarea și extinderea blocului operator, precum și dotarea spitalului pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale. Investiția, evaluată la aproape 6 milioane de euro și finanțată integral prin PNRR, se află la un grad de execuție de aproximativ 25–26%.