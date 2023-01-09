marți, 16 decembrie 2025

Un singur magistrat din Vâlcea pe lista „nostalgicilor Binomului”. Restul – tăcere totală

Într-un val de mesaje publice distribuite pe rețelele sociale, procuroarea DIICOT Antonia „Pink” Diaconu a publicat o listă de magistrați care și-au exprimat „solidaritatea” cu cei ce denunță presupuse presiuni din sistemul de justiție. Lista este prezentată ca o formă de rezistență internă, un manifest împotriva „tăcerii” și în favoarea unei reforme a justiției.

Privită atent însă, lista ridică o întrebare esențială: unde sunt magistrații din teritoriu?

Vâlcea: un singur nume, un singur semnatar

Din întreg județul Vâlcea, un singur magistrat apare pe această listă: Cosmin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Atât. Un singur nume.

Într-un județ cu zeci de procurori și judecători activi, cu instanțe și parchete funcționale, cu dosare grele, sensibile și uneori controversate, doar un magistrat vâlcean a considerat necesar să se ralieze public acestui demers.

Restul? Tăcere completă.

Un manifest cu parfum de trecut

Textul publicat vorbește despre „curaj”, „presiuni din sistem”, „disfuncționalități profunde și sistemice” și invocă nevoia unei reforme „reale și oneste”. Mesajul este însă semnat, în mare parte, de magistrați cunoscuți pentru poziționări publice apropiate de perioada Kovesi–Coldea, epocă marcată de celebrul „Binom DNA–SRI”, astăzi intens contestat chiar din interiorul sistemului. Faptul că lista este dominată de figuri asociate acelei perioade explică, poate, și reticența masivă din teritoriu.

De ce nu semnează ceilalți?

Absența aproape totală a magistraților din Vâlcea – și nu doar de aici – poate avea mai multe explicații: fie majoritatea nu se regăsește în acest discurs, fie nu consideră că problemele reale ale justiției se rezolvă prin postări pe Facebook, fie refuză să se asocieze cu un curent perceput ca fiind mai degrabă ideologic decât reformator.

Indiferent de motiv, realitatea este una simplă și verificabilă: entuziasmul pentru acest apel este extrem de redus în rândul magistraților din județe.

Tiberiu Pîrnău