Un personaj trist se bagă aiurea în seamă pe subiectul auditului de la Arhiepiscopia Râmnicului

vineri, 5 decembrie 2025

Un individ care crede că a pus rama la tablou în presă se erijează în avocatul Arhiepiscopiei Ramnicului, cu un text penibil și trist. IPS îl va premia desigur, mâine trece pe la casierie! Ipochimenul se bagă singur în seamă, abordând un subiect al altei publicații care-l depășește TOTAL! Își dă cu părerea despre un articol scris de Ziarul de Vâlcea, care s-a limitat să tragă un semnal de alarma în legătură cu un control al Patriarhiei Române la Vâlcea. Mai mult rau decât bine îi face clientului său în acest caz. Deocmadată, închidem subiectul... ne ocupăm de lucruri serioase, nu de frustrările prăfuite ale lui Nea Caisă!

Tiberiu Pîrnău