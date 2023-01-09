miercuri, 24 decembrie 2025

Un litigiu de pensie care zguduie sistemul MAI: ISU Vâlcea, parte într-un dosar cu impact național

Un răspuns oficial semnat de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea confirmă existența unui litigiu civil aflat pe rolul instanței, având ca obiect anularea unei decizii de pensionare emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne. În acest dosar, ISU Vâlcea are calitatea de parte chemată în garanție, alături de un fost cadru militar din structura inspectoratului, ceea ce indică faptul că speța vizează direct modul de întocmire și avizare a documentației de pensionare.

Cazul depășește însă cu mult cadrul unui litigiu individual. Potrivit documentului oficial, dosarul face parte dintr-o acțiune amplă, derulată la nivel național, care privește legalitatea pensionării unor categorii de rezerviști din structurile MAI – polițiști, pompieri și alte cadre militare. Aceste litigii au fost generate de interpretări diferite ale legislației în vigoare, apărute în urma controalelor efectuate de organele MAI asupra deciziilor de pensionare emise în anii anteriori.

În centrul disputei se află O.G. nr. 163/2020, act normativ care a permis, pentru o perioadă, „cumpărarea vechimii în muncă” necesare pensionării, mecanism ulterior contestat și reevaluat de autorități. Aplicarea acestei ordonanțe a dus la emiterea unor decizii de pensionare care sunt acum puse sub semnul întrebării, generând procese în lanț și o incertitudine juridică majoră pentru sistemul de pensii din MAI.

Deși miza este una evident publică și națională, instituțiile implicate se limitează, deocamdată, la confirmarea existenței litigiilor, refuzând să ofere detalii suplimentare până la finalizarea proceselor. Astfel, un subiect care privește legalitatea unor pensii plătite din bani publici rămâne, cel puțin temporar, sub lacătul procedurilor judiciare, în timp ce instanțele sunt chemate să tranșeze o problemă care afectează întregul sistem.