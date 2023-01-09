Tribunalul Vâlcea lovește în libertatea de exprimare: un ziar obligat să șteargă un articol despre avansări controversate din Poliție

luni, 15 decembrie 2025

Tribunalul Vâlcea lovește în libertatea de exprimare: un ziar obligat să șteargă un articol despre avansări controversate din Poliție

O decizie care ridică semne serioase de întrebare privind libertatea presei și dreptul publicului de a fi informat a fost pronunțată de Tribunalul Vâlcea, într-un dosar în care Inspectoratul de Poliție al Județului Vâlcea a acționat în judecată un jurnalist și o publicație locală.

Prin Hotărârea nr. 1916/25.11.2025, instanța a admis cererea IPJ Vâlcea și a obligat Ziarul de Vâlcea și pe jurnalistul Pîrnău Tiberiu Constantin să retragă un articol de presă care viza avansările considerate dubioase din cadrul Inspectoratului, articol intitulat sugestiv:

„Fabrica de pile la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea: Funcţii înalte pentru fini şi apropiaţi, profesionişti ignoraţi”.

Presa sancționată pentru că a pus întrebări

Dosarul, înregistrat sub nr. 8262/288/2025, are ca obiect „cereri privind apărarea drepturilor nepatrimoniale” și a fost soluționat pe fond de Secția I Civilă a Tribunalului Vâlcea.

Pe scurt, instanța a decis că articolul publicat la data de 16 iulie 2025 trebuie șters atât de pe site-ul ziarului, cât și de pe pagina de Facebook, considerând că acesta ar încălca drepturi nepatrimoniale ale instituției reclamante.

Decizia nu vizează corectarea informațiilor, dreptul la replică sau dovedirea caracterului fals al celor publicate, ci eliminarea totală a materialului jurnalistic – o măsură extremă, rar întâlnită într-o societate democratică.

Un precedent periculos

Prin această hotărâre, Tribunalul Vâlcea nu sancționează o eventuală eroare jurnalistică, ci îngrădește dreptul presei de a investiga și de a relata fapte de interes public, mai ales atunci când este vorba despre funcționarea unei instituții fundamentale a statului – Poliția.

Avansările în funcții publice, criteriile de promovare, suspiciunile de favoritism sau nepotism NU sunt chestiuni private. Ele privesc direct interesul cetățeanului, buna funcționare a administrației și încrederea în instituții.

În loc ca aceste semnale de presă să fie clarificate transparent, prin explicații oficiale sau verificări interne, răspunsul ales a fost cenzura prin instanță.

De la dreptul la imagine la suprimarea presei

Este legitim ca orice persoană sau instituție să se apere în fața unor acuzații nefondate. Însă obligarea la ștergerea unui articol întreg, fără o analiză publică a conținutului său factual, riscă să transforme justiția într-un instrument de intimidare a presei.

Mesajul transmis jurnaliștilor este unul clar și periculos: nu mai scrieți despre subiecte sensibile, pentru că riscați procese și eliminarea materialelor.

Aceasta nu mai este apărarea reputației, ci descurajarea anchetei jurnalistice.

Cu drept de apel – o luptă care continuă

Hotărârea Tribunalului Vâlcea nu este definitivă. Instanța a acordat drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce va fi depus la sediul Tribunalului Vâlcea.

Cazul depășește însă un simplu litigiu civil. El devine un test pentru libertatea presei locale, pentru dreptul jurnaliștilor de a pune întrebări incomode și pentru capacitatea justiției de a înțelege rolul esențial al presei într-un stat democratic.

Astăzi este un ziar local. Mâine poate fi oricare altă publicație care îndrăznește să vorbească despre pile, relații și abuz de putere.

Iar tăcerea nu a fost niciodată o soluție.

Recitiți articolul: https://ziaruldevalcea.ro/2025/07/fabrica-de-pile-de-la-inspectoratul-judetean-de-politie-valcea-functii-inalte-pentru-fini-si-apropiati-profesionistii-ignorati/