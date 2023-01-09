vineri, 19 decembrie 2025

Tribunalul Vâlcea analizează un dosar privind anularea pensionării unui fost angajat ISU

Un dosar aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, înregistrat în septembrie 2025, privește contestarea și anularea unui act administrativ emis la pensionarea unui fost angajat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Potrivit informațiilor din dosar, instituția sesizată solicită constatarea nulității deciziei din 25 mai 2022, considerând că documentele pe baza cărora s-a dispus pensionarea nu ar fi fost conforme sau complete la momentul emiterii actului.

Instituțiile implicate și procedura în desfășurare

Contestatarul este Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, care solicită anularea deciziei considerate nelegale. În dosar apare ca parte chemată în garanție Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru”, ceea ce indică faptul că documentele sau procedurile ce au stat la baza pensionării sunt legate direct de instituția angajatoare.

Speța se referă la o situație în care, ulterior emiterii deciziei de pensionare, s-ar fi constatat neconcordanțe ori acte incomplete, aspecte ce pot atrage nulitatea măsurii luate în anul 2022.

Amânare pentru administrare de probe

La termenul din 16 decembrie 2025, completul de judecată a dispus amânarea cauzei pentru data de 3 februarie 2026, în vederea administrării probatoriului. Această etapă este esențială în cauzele ce privesc acte administrative, întrucât instanța trebuie să clarifice legalitatea documentelor ce au stat la baza pensionării și să stabilească dacă decizia contestată a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor legale.

Un dosar cu mize personale și instituționale

O eventuală anulare a deciziei ar putea avea consecințe asupra statutului juridic al fostului angajat, asupra drepturilor de pensie acordate și, implicit, asupra autorităților implicate în procesul de pensionare. De asemenea, cauza ridică întrebări legate de procedurile interne privind evaluarea documentelor de pensionare în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgență.

Dosarul se află în faza de fond, iar termenul din luna februarie 2026 ar putea aduce clarificări decisive. Până atunci, speța rămâne un exemplu relevant al rigurozității pe care instanțele o aplică în analiza actelor administrative privind pensionările din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.