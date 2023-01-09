Tragedie într-o comună din Vâlcea: un bărbat de 59 de ani a fost găsit decedat după ce și-ar fi provocat o rană la gât

sâmbătă, 20 decembrie 2025

Vineri dimineață, 19 decembrie 2025, în jurul orei 08:30, polițiștii din Stațiunea Voineasa au intervenit în comuna Malaia, județul Vâlcea, în urma unei sesizări privind un bărbat rănit grav în zona gâtului.

La sosirea echipajelor, oamenii legii au confirmat cele semnalate. Primele verificări indică faptul că bărbatul, în vârstă de 59 de ani, și-ar fi provocat singur o plagă tăiată-înțepată, care i-a fost fatală.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la o unitate medicală pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

„A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea unităţii de parchet competente”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea în jurul orei 10:30.