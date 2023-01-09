TOPUL OAMENILOR DE AFACERI DIN JUDEȚUL VÂLCEA - 2025

luni, 29 decembrie 2025

TOPUL OAMENILOR DE AFACERI

🏆 Locul I – Excelență în Management și Dezvoltare Economică

Familia Ion Tudor & Maria Tudor (alături de fiicele Andreea Tudor și Elena Tudor)

Locul I în cadrul Premiilor Ziarului de Vâlcea este acordat familiei Ion și Maria Tudor, pentru managementul performant în afaceri și pentru impactul economic major generat printr-un grup de firme care asigură peste 1.000 de locuri de muncă la nivel regional.

Prin coordonarea unor companii de referință precum Olănești Riviera, Uzina Mecanică și Hotel Ramada, familia Tudor a demonstrat viziune, stabilitate și capacitatea de a construi businessuri solide, cu standarde înalte de profesionalism, atât în turism, cât și în industrie.

🏆 Un model de antreprenoriat de top, cu rezultate măsurabile, responsabilitate față de angajați și contribuție decisivă la dezvoltarea economică a județului Vâlcea.

Locul II – Familia Dan și Dorina Mutu – pentru performanţă și seriozitate în afaceri și pentru că au reușit să-i dea brandului vâlcean Annabella o anvergură internațională.🏆

Familia Dan Mutu & Dorina Mutu – Annabella

Locul II în cadrul Premiilor Ziarului de Vâlcea revine familiei Dan și Dorina Mutu, pentru performanța constantă și seriozitatea demonstrate în mediul de afaceri, precum și pentru faptul că au reușit să transforme Annabella dintr-un brand local vâlcean într-un nume cu vizibilitate și anvergură internațională.

Prin investiții susținute, management profesionist și viziune pe termen lung, Annabella a devenit un reper al antreprenoriatului românesc modern, cu rădăcini solide în Vâlcea și deschidere către piețele externe.

🏆 Un exemplu de succes construit prin muncă, continuitate și respect față de comunitate.

Locul III – Ovidiu Ciogescu (ELECTROVALCEA) – un om de afaceri corect si demn, care a construit un brand in domeniul constructiilor civile si industriale in cei peste 20 de ani de activitate. Firma ELECTROVALCEA a realizat unele dintre cele mai importante lucrari din judetul Valcea in anul 2025.

Locul IV – Dumitru Becșenescu (Antares) –pentru implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport.

Afacerile lui Becșenescu sunt în mai multe domenii. Deține Grupul Antares, înființat în 1994 în Râmnicu Vâlcea și are aproximativ 400 de angajați, care lucrează în firme de transport, service auto, turism, construcții, prelucrare și comercializare de produse petroliere, dar și soft. A avut și prima firmă de butelii din Oltenia.

Locul V - Constantin Boromiz – BOROMIR

Locul V în clasamentul Premiilor Ziarului de Vâlcea îi revine lui Constantin Boromiz, pentru faptul că a construit, prin muncă susținută, profesionalism și inteligență antreprenorială, BOROMIR, unul dintre cele mai puternice și respectate branduri românești din industria alimentară.

De la un business local la un grup cu recunoaștere națională, BOROMIR reprezintă un exemplu de dezvoltare solidă, bazată pe investiții, continuitate și respect față de consumatorul român.

🏆 Un model de antreprenoriat autentic, cu rădăcini locale și impact național.

Locul VI - Ilie Virgil Bică – patronul SC Bica SRL

Antreprenoriatul local autentic se construiește în timp, prin muncă, seriozitate și investiții constante în comunitate. Ilie Virgil Bică, fondator și administrator al SC Bica SRL, este unul dintre oamenii de afaceri care au contribuit activ la dezvoltarea economică a județului Vâlcea, prin proiecte concrete, locuri de muncă stabile și implicare în economia reală.

Sub conducerea sa, SC Bica SRL s-a consolidat ca o companie respectată pe piața locală, demonstrând capacitate de adaptare, profesionalism și continuitate într-un mediu economic adesea imprevizibil. Activitatea firmei reflectă un model de antreprenoriat responsabil, orientat spre calitate, respectarea angajamentelor și colaborare corectă cu partenerii publici și privați.

🏅 Pentru contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri vâlcean, pentru stabilitate, seriozitate și impact economic local, Ilie Virgil Bică primește Premiul Ziarului de Vâlcea pentru Antreprenoriat și Dezvoltare Economică Locală.

• Locul VII – Familia Irina, Adina si Diana Craciunescu care detine Grupul de firme Diana din Râmnicu Vâlcea, cu activităţi în fabricarea produselor din carne şi retail, a încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 90 mil. euro, din care cea mai mare contribuţie la formarea cifrei de afaceri au avut-o abatorul şi fabrica de preparate din carne Diana.

• Locul VIII– Nicolae Raduca (RALUNIC)- un exemplu de seriozitate si competenta in domeniul constructiilor.