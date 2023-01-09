duminică, 28 decembrie 2025

Titlu de „Cetățean de Onoare” acordat post-mortem medicului Ion Cîrneanu, la inițiativa consilierului AUR din Galicea, Nicolae Tudor Enache (foto)

Consiliul Local al comunei Galicea, județul Vâlcea, a decis acordarea post-mortem a titlului de „Cetățean de Onoare” medicului primar Ion Cîrneanu, una dintre cele mai respectate figuri ale comunității locale din ultimele decenii. Distincția a fost acordată în semn de recunoaștere pentru întreaga activitate profesională, umană și civică desfășurată de-a lungul vieții în slujba locuitorilor comunei.

Inițiativa acordării titlului a aparținut consilierului local AUR, Nicolae Tudor Enache, care a depus oficial propunerea în Consiliul Local, argumentând necesitatea recunoașterii meritelor excepționale ale medicului care, timp de peste patru decenii, a fost un reper de profesionalism, devotament și empatie pentru pacienții săi.

Potrivit referatului de aprobare, medicul Ion Cîrneanu și-a desfășurat activitatea în comuna Galicea încă din anul 1983, până la decesul său, survenit în luna iunie 2025. De numele său se leagă inclusiv inițierea proiectului de înființare a Centrului de Permanență din localitate, unitate medicală care funcționează și în prezent și deservește mai multe comunități din zonă. Documentele oficiale subliniază faptul că activitatea sa s-a desfășurat fără abateri disciplinare sau deontologice, fiind apreciată constant atât de pacienți, cât și de colegi.

În plus față de cariera medicală, Ion Cîrneanu a avut și un rol activ în viața publică locală, fiind consilier local în patru mandate, între anii 1992 și 2008, implicându-se direct în dezvoltarea socio-economică a comunei Galicea.

Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” post-mortem a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Galicea din 29 septembrie 2025 și a fost aprobat de aleșii locali, în conformitate cu prevederile Codului administrativ și ale statutului comunei.

Momentul simbolic al recunoașterii publice a avut loc ulterior, pe data de 26 decembrie, când diploma și placheta de „Cetățean de Onoare” au fost înmânate familiei medicului Ion Cîrneanu, în semn de respect și apreciere pentru moștenirea profesională și morală lăsată comunității.

Prin această decizie, administrația locală din Galicea recunoaște oficial contribuția unui om care a pus sănătatea și binele semenilor mai presus de orice, iar inițiativa consilierului AUR Nicolae Tudor Enache marchează unul dintre rarele momente de consens și respect autentic față de valorile reale ale unei comunități.