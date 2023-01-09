luni, 22 decembrie 2025

Tinerii Organizației AUR Vâlcea au oferit, în preajma Crăciunului, un exemplu solid de mobilizare civică. Au strâns resurse, au selectat mai multe familii aflate în dificultate și au mers personal să ducă daruri copiilor care trăiesc în lipsuri. Acțiunea lor a adus zâmbete, dar a transmis și un mesaj clar. Comunitatea poate funcționa atunci când cineva își asumă responsabilitatea și intervine acolo unde nevoile sunt evidente.

Gestul acestor tineri nu ține doar de generozitate. Ține de maturitate și de înțelegerea unui adevăr simplu. Un copil care primește atenție și sprijin capătă curaj. Un copil care simte că lumea nu l-a uitat își poate imagina un viitor mai bun. Echipa AUR Vâlcea a reușit să ofere această ancoră de speranță într-un moment în care, pentru multe familii, sărbătorile sunt o perioadă dificilă.

Acțiunea a fost realizată fără spectacol. Fără promisiuni și fără declarații inutile. Tinerii au vorbit prin fapte. Au dus cadouri acolo unde era nevoie de ele. Au stat de vorbă cu părinții. Au ascultat problemele lor. Au înțeles cât de fragile sunt uneori echilibrele din viața acestor familii.

Pentru comunitate, gestul lor rămâne un semn că implicarea are efecte concrete. Pentru copii, rămâne o amintire bună într-un final de an greu. Pentru județ, rămâne dovada că există o generație dispusă să construiască și să își pună timpul în serviciul celor vulnerabili.