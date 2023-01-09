Teroare pentru tinerele din Râmnicu Vâlcea! Agresorul sexual a fost prins!

vineri, 5 decembrie 2025

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au identificat și reținut pentru 24 de ore un bărbat de 36 de ani, bănuit de agresiune sexuală asupra unor tinere din municipiu.

Totul a început în dimineața de 12 iunie 2025, când o tânără de 23 de ani a sesizat că ar fi fost atinsă în zona posterioară de o persoană necunoscută. Peste câteva luni, la 21 noiembrie 2025, o altă tânără, în vârstă de 19 ani, a reclamat un incident similar petrecut în jurul orei 12.00, agresorul atingând-o în zona feselor înainte de a fugi.

Verificările ulterioare ale polițiștilor au dus la identificarea suspectului – un bărbat din Râmnicu Vâlcea, în vârstă de 36 de ani.

La 3 decembrie 2025, anchetatorii au efectuat o percheziție la domiciliul acestuia, unde au fost ridicate obiecte considerate relevante pentru dosar. Bărbatul a fost dus la sediul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea în baza mandatului de aducere.

În urma administrării probelor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, s-a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Astăzi, 4 decembrie 2025, acesta urmează să fie prezentat procurorilor pentru luarea măsurilor legale ce se impun. Ancheta continuă pentru documentarea întregii sale activități infracționale.