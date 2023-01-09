marți, 30 decembrie 2025

Taxe mai mari pentru 2026, votate la Nicolae Bălcescu de consilierii PSD si USR. Consilierul AUR Constantin Cosmin Bunea a spus NU taxelor marite!

În timp ce românii se confruntă cu scumpiri în lanț, iar puterea de cumpărare scade de la o lună la alta, Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a decis să mărească impozitele și taxele locale pentru anul 2026. Decizia a fost luată în ședința din 29 decembrie 2025 și a trecut la vot în ciuda opoziției unei părți a aleșilor locali.

Consilierul local AUR Constantin Cosmin Bunea a fost unul dintre cei care au votat ferm împotriva majorării, avertizând încă de la început asupra impactului direct pe care această decizie îl va avea asupra cetățenilor comunei.

Majorare votată politic, nu social

Potrivit declarației făcute public de alesul AUR, votul din Consiliul Local s-a desfășurat astfel:

8 voturi pentru majorare, din partea consilierilor PSD;

1 vot pentru, exprimat de USR;

4 voturi împotrivă, din partea AUR și PNL.

Cu alte cuvinte, majorarea taxelor a fost adoptată printr-o majoritate politică, fără ca povara suplimentară pusă pe umerii cetățenilor să pară o reală preocupare pentru susținătorii proiectului.

Opoziția cere transparență și asumare

Consilierul AUR atrage atenția că astfel de decizii nu pot fi luate „pe tăcute” și cere transparență totală:

cetățenii trebuie să știe ce decizii s-au luat;

cine a votat pentru majorarea taxelor;

cine s-a opus și de ce.

„Este esențial ca oamenii să fie informați corect și onest. Vorbim despre bani scoși din buzunarele lor, nu despre simple cifre într-un tabel”, transmite Constantin Cosmin Bunea.

Cine plătește, de fapt?

În final, factura nu va ajunge la partide, nici la consilierii care au ridicat mâna pentru majorare. Va ajunge la cetățenii comunei Nicolae Bălcescu, oameni care muncesc, plătesc deja taxe și se așteaptă ca administrația locală să le gestioneze banii cu responsabilitate, nu cu ușurință politică.