miercuri, 31 decembrie 2025

Taxe mai mari pentru 2026 la Păușești-Măglași. Un singur consilier a votat împotrivă: Costel Din de la AUR

În timp ce costul vieții crește de la o lună la alta, Consiliul Local Păușești-Măglași a decis majorarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate luni, 29 decembrie 2025, la ora 14:00.

Decizia a fost luată în baza unei ordonanțe guvernamentale care solicită aplicarea majorărilor, însă modul concret de implementare a fost lăsat la latitudinea administrațiilor locale. Potrivit consilierului AUR Costel Din, exista o variantă legală și echilibrată pentru protejarea cetățenilor.

Varianta legală ignorată de majoritate

Consilierul AUR a explicat că soluția minimă și corectă pentru evitarea aplicării pragurilor maximale de majorare era:

menținerea nivelului taxelor și impozitelor locale la nivelul anului 2025;

indexarea acestora strict cu rata inflației, conform Codului fiscal și datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

Orice altă creștere peste acest nivel, susține alesul local, reprezintă un abuz al Guvernului, implementat prin votul aleșilor locali, în detrimentul cetățenilor.

Cum s-a votat în Consiliul Local

La ședință au fost prezenți toți cei 13 consilieri locali, iar votul s-a exprimat astfel:

PSD – 7 consilieri, au votat pentru majorarea taxelor;

PNL – 3 consilieri, au votat pentru majorare;

FORȚA DREPTEI – 1 consilier, a votat pentru majorare;

USR – 1 consilier, a votat pentru majorare;

AUR – 1 consilier, care a votat ÎMPOTRIVA majorării taxelor și impozitelor locale.

Astfel, doar AUR s-a opus oficial creșterii poverii fiscale, în timp ce restul partidelor au susținut majorarea.

„Nu am fost aleși ca să împovărăm cetățenii”

În mesajul său public, consilierul Costel Din atrage un semnal de alarmă și reamintește rolul fundamental al aleșilor locali:

„Toți cei 13 consilieri locali am fost aleși de cetățeni pentru a fi în slujba acestora, pentru a-i susține și reprezenta, nu pentru a-i încărca cu noi sarcini fiscale.”

Decizia adoptată la Păușești-Măglași arată, încă o dată, ruptura dintre promisiunile electorale și realitatea votului din consiliile locale, acolo unde nota de plată ajunge, de fiecare dată, la contribuabil.