Taxe mai mari cu 70% la Galicea. „Victorie” pentru buget, gaura în buzunarele cetățenilor. AUR s-a opus majorării taxelor!

marți, 30 decembrie 2025

Taxe mai mari cu 70% la Galicea. „Victorie” pentru buget, gaura în buzunarele cetățenilor

Ultima ședință din 2025 a Consiliului Local Galicea a adus o „realizare” greu de digerat pentru locuitorii comunei: majorarea taxelor și impozitelor locale cu nu mai puțin de 70%.

Propunerea a trecut cu 8 voturi „pentru” din partea PSD, într-o demonstrație de disciplină politică perfect sincronizată, și 5 voturi „împotrivă”, venite de la 3 consilieri PNL și 2 consilieri AUR. Argumentul invocat de majoritate a fost unul sec: „E nevoie, e obligatoriu, nu avem alte variante”.

Pentru multe familii, o creștere de 70% nu este o simplă ajustare, ci o lovitură directă în bugetul deja subțiat de scumpiri, taxe și inflație.

Declarația consilierului local AUR, Tudor Enache (foto):

„In Consiliul Local Galicea, s-a bifat o mare victorie pentru buzunarul gol al cetățeanului. Taxele au fost majorate cu 70%.

Opt consilieri PSD au votat disciplinat. Cinci consilieri – trei de la PNL și doi de la AUR – ne-am opus acestei masuri.

Argumentul suprem al majorității a fost: «E nevoie». Atât. ”