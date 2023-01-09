Tânăr din Horezu, arestat pentru trafic de droguri de mare risc

sâmbătă, 20 decembrie 2025

Un bărbat de 31 de ani din Horezu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea l-au prins în flagrant transportând droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025 acesta ar fi cumpărat, deținut și comercializat substanțe interzise – inclusiv 2MMC și comprimate ecstasy – către consumatori din județul Vâlcea.

Flagrantul a avut loc pe 17 decembrie, când suspectul a fost oprit în Horezu având asupra lui aproximativ 25 de grame de 2MMC. O percheziție ulterioară la locuința sa a dus la descoperirea a 1.663 de comprimate ecstasy, peste 16 grame de MDMA, plicuri autosigilante, un cântar de precizie și alte obiecte folosite în traficul de droguri, au precizat reprezentanții DIICOT Vâlcea.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din Horezu și al jandarmilor IJJ Vâlcea.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, bărbatul se bucură de prezumția de nevinovăție.