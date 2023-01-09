Tânăr de 21 de ani din Vâlcea, acuzat că şi-a agresat şi sechestrat fosta iubită şi pe actualul partener al acesteia

joi, 18 decembrie 2025

Un tânăr de 21 de ani din comuna Şirineasa este anchetat pentru mai multe infracţiuni după ce, potrivit anchetatorilor, şi-ar fi agresat şi sechestrat fosta concubină, în vârstă de 28 de ani, precum şi pe actualul iubit al acesteia, în repetate rânduri, în ultima lună.

Conform datelor comunicate de Poliţia Vâlcea, între noiembrie şi decembrie 2025, tânărul ar fi exercitat acte de violenţă şi constrângere asupra fostei sale partenere, o femeie din Băbeni, dar şi asupra unei alte persoane, incidentele având loc atât pe raza oraşului, cât şi în zonele apropiate.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reţinut de poliţiştii din Băbeni şi prezentat instanţei. Magistraţii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea au dispus cercetarea acestuia sub control judiciar, pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi şantaj.