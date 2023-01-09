sâmbătă, 20 decembrie 2025

Spiritul Crăciunului: Andra Bică și primarul Mihai Mateescu din Băile Govora, aproape de cei aflați în nevoie

În preajma sărbătorilor, gesturile simple pot schimba mult. Astăzi, la Băile Govora, alături de primarul Mihai Mateescu, am oferit câteva daruri familiilor aflate în situații dificile – o acțiune modestă, dar născută din dorința de a aduce un zâmbet acolo unde grijile apasă mai tare.

Spiritul Crăciunului nu înseamnă doar lumini, mese bogate și clipe fericite pentru cei care le au pe toate. Este și despre solidaritate, compasiune și atenția pe care o îndreptăm către cei din jurul nostru. Uneori, o vizită, o vorbă bună sau un ajutor mărunt valorează enorm pentru cei care traversează perioade sensibile.

Cred cu tărie că, dincolo de funcții sau titluri, rămâne responsabilitatea umană de a ne privi aproapele cu mai multă grijă, empatie și disponibilitate. Sărbătorile ne amintesc că binele se construiește pas cu pas – iar fiecare gest contează.

Andra BICĂ

Senator PSD Vâlcea