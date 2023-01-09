Spiritul Crăciunului a cuprins comuna Bujoreni

sâmbătă, 20 decembrie 2025

Comuna Bujoreni s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare, iar cei mai mici locuitori au avut parte de clipe pline de emoție odată cu sosirea lui Moș Nicolae și, mai recent, a lui Moș Crăciun. Peste 1.250 de pachete au fost pregătite și distribuite cu grijă de primarul Gheorghe Gîngu copiilor din școli și parohii, dar și persoanelor cu handicap și angajaților administrației publice locale — un gest de solidaritate și recunoștință în prag de sărbători.

La căminul cultural, atmosfera festivă a prins viață prin spectacole susținute de elevi: colinde, dansuri, momente artistice și cântece de iarnă care au adus zâmbete și aplauze din partea celor prezenți.

Și surprizele au continuat! Crăiasa Zăpezii, împreună cu Moș Crăciun și cu sprijinul firmei Eventura Concept, a poposit în unitățile de învățământ, unde a oferit cadouri copiilor de grădiniță, transformând întâlnirea într-o veritabilă poveste de iarnă.

„Copiii sunt sufletul comunității noastre. Ca în fiecare an, ne-am dorit să le oferim bucurie în prag de Crăciun și să păstrăm magia acestor momente. Zâmbetele lor sunt cea mai mare răsplată și ne confirmă că investim în viitorul Bujoreniului”, a declarat primarul Gheorghe Gîngu.

Astfel de acțiuni confirmă preocuparea Primăriei Bujoreni de a rămâne aproape de oameni — fie că vorbim despre copii, persoane vulnerabile sau angajați — și de a menține spiritul Crăciunului viu, într-o comunitate unită, generoasă și optimistă.