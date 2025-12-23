Sparle si soparle, 23.12.2025

marți, 23 decembrie 2025

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat încetarea detașării judecătorului vâlcean Bogdan Mateescu din funcția de secretar general al Ministerului Justiției, începând cu data de 10 ianuarie 2026, la solicitarea acestuia. Fost președinte al CSM între 2021 și 2022, Mateescu a condus Tribunalul Vâlcea până în februarie 2025 și urmează să activeze la Inspecția Judiciară, unde a fost admis anterior numirii în minister. De-a lungul carierei, numele său a fost asociat cu mai multe momente tensionate din sistemul judiciar și din viața publică.

Creditul de jumătate de milion de lei: Potop, creditor al familiei Gutău. Potrivit declarației de avere depuse la 30 de zile de la numire în funcția de director adjunct al Direcției Fonduri Europene din Consiliul Județean Vâlcea, Monicăi Gutău consemnează explicit existența unei datorii contractate în anul 2023, cu scadență în 2026, în valoare de 500.000 lei, creditor fiind Marinică Potop. Informația apare clar la capitolul „Datorii” și ridică întrebări legitime despre natura și contextul acestei relații financiare, având în vedere poziția publică a familiei Gutău și influența acesteia în administrația locală.

Omul de afaceri vâlcean Ion Bușcă, considerat unul dintre cei mai influenți și bogați antreprenori din zona construcțiilor și energiei din județul Vâlcea, a fost victima unei spargeri spectaculoase. Reședința sa a fost ținta hoților, care au reușit să pătrundă în locuință și să fugă cu o pradă considerabilă. Deși ancheta este în curs, iar anchetatorii evită să ofere public detalii despre valoarea bunurilor sustrase, surse apropiate cazului vorbesc despre obiecte de mare valoare, posibil bani lichizi și bijuterii. Dincolo de paguba materială, incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea uneia dintre cele mai cunoscute familii de afaceri din județ.

O decizie recentă a Tribunalului Vâlcea ridică întrebări legitime despre modul în care este exercitată puterea judecătorească și despre limitele impuse libertății de exprimare. Prin Hotărârea nr. 1916/25.11.2025, în dosarul nr. 8262/288/2025, un jurnalist și o publicație au fost obligați să elimine un articol referitor la avansări contestate din cadrul IPJ Vâlcea — o temă de interes public. Decizia nu ar fi fost singulară într-un litigiu privind reputația, însă motivarea ei scoate la iveală o eroare greu de ignorat: în textul hotărârii apare un paragraf care nu are nicio conexiune cu speța, indicând utilizarea unui text preluat dintr-un alt dosar. Iar ceea ce dă gravitate situației este faptul că documentul este semnat de judecătoarea Ioana-Andreea Comănescu, președinta Tribunalului Vâlcea — funcție ce presupune cel mai ridicat standard de rigoare și verificare.

Declarația de avere a Ciobanu G.H. Elena-Daniela, șef serviciu în cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, oferă o imagine detaliată asupra patrimoniului și veniturilor unei familii care gravitează aproape integral în jurul banului public. Documentul, completat la finalul lunii mai 2025, relevă un portofoliu imobiliar amplu, venituri cumulate din mai multe instituții ale statului și o dinamică accelerată a achizițiilor și donațiilor din ultimii ani, aspecte care justifică un interes public legitim.