luni, 8 decembrie 2025

Sonia Iorga, Asociația „Copii fără copilărie din județul Vâlcea”: „Vâlcenii au demonstrat că Moș Crăciun există!”

O lecție de solidaritate, emoție și generozitate

Weekendul ce tocmai a trecut a fost, pentru sute de copii din județul Vâlcea, un prilej real de bucurie. Nu din basme, nu din filme, ci datorită oamenilor care au ales să dăruiască. Sonia Iorga, președinta Asociației „Copii fără copilărie din județul Vâlcea”, transmite un mesaj simplu și profund: mulțumire. Mulțumire pentru fiecare gest, fiecare produs donat, fiecare minut de voluntariat.

„Mulțumim din suflet tuturor vâlcenilor care au făcut minuni în acest weekend, dăruind cu generozitate celor mai puțin norocoși. Au fost trei zile în care am învățat că oamenii se pot uni pentru scopuri nobile, pot întinde o mână de ajutor acolo unde este nevoie, pot alina durerea, pot pune zâmbetul pe fața unui copil, pot demonstra că Moș Crăciun există!

Ionita Isabella-Elena O profesoară adevărată nu doar predă, ci aprinde în suflete dorința de a face bine, iar ea a reușit să transforme voluntariatul într-o lecție de viață pentru elevii săi. Prin încurajarea, încrederea și exemplul personal al doamnei, copiii au descoperit bucuria de a dărui și puterea pe care o are fiecare gest de solidaritate.

Mulțumim pentru dăruire, pentru maturitate și pentru curajul de a rămâne buni într-o lume în care unii preferă să judece, nu să ajute.”, a transmis Sonia Iorga.

Campania – parte din Colecta Națională de Alimente pentru Crăciun, desfășurată sub coordonarea Băncii pentru Alimente Craiova, a adunat mii de produse alimentare oferite din inimă. Donațiile vâlcenilor au prins contur în magazinele Kaufland și Lidl Râmnicu Vâlcea, Penny Brezoi și Penny Horezu, transformând coșurile oamenilor în daruri pentru cei aflați în nevoie.

În acest demers au fost alături voluntari dedicați, organizații implicate și prieteni ai comunității: Asociația Gutenberg Râmnicu Vâlcea, Asociația AIDE, VALORIS, dar și o mulțime de oameni simpli, anonimi, dar mari în suflet.

Nu a fost doar o colectă – a fost o dovadă că solidaritatea există, că generozitatea trăiește, că spiritul Crăciunului încă poate uni oamenii.

Asociația „Copii fără copilărie din județul Vâlcea” transmite, din nou, recunoștință tuturor celor implicați. Fiecărui voluntar, fiecărui donator, fiecărui om care a ales să pună un strop de lumină în sufletul unui copil.

Împreună facem o lume mai bună.