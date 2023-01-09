Slătioara își sărbătorește familiile: premii pentru căsătorii, nou-născuți și cupluri de aur

Primăria și Consiliul Local Slătioara pregătesc un eveniment cu totul special, menit să aducă în prim-plan poveștile de viață care au marcat comunitatea în 2025. Pe 19 decembrie, de la ora 10:00, sediul instituției va deveni gazda unei ceremonii festive dedicate celor care au spus „DA” în acest an, copiilor veniți pe lume în 2025 și cuplurilor care au atins remarcabilul prag de 50 de ani de căsnicie.

Este o întâlnire a începuturilor pline de emoție cu poveștile de viață construite în doi, o celebrare a familiei în toate formele ei.

„Este un prilej în care ne bucurăm de fiecare familie și de fiecare copil care dă viață și continuitate comunității noastre”, spune primarul Cristian Sorin Romcescu.