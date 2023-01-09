SENZAȚIONAL! Omul bun la toate, Florica Giuliano Petrișor, numit director de PSD la noua Direcție Silvică Regională

sâmbătă, 20 decembrie 2025

Omul bun la toate, Florica Giuliano Petrișor, numit director de PSD la noua Direcție Silvică Regională

Se pregătește o premieră absolută în Râmnicu Vâlcea: pădurile din trei județe – întinse, valoroase și deja destul de chinuite – urmează să intre sub comanda unui om care știe, desigur, tot ce trebuie despre viața silvică. Nu pentru că ar fi absolvit vreun liceu silvic, vreo facultate de profil sau ar fi administrat vreodată un metru pătrat de pădure, ci pentru că este… membru PSD. Iar în România, știm bine, studiile sunt irelevante. Important e să ai carnetul de partid bine bătut în cuie.

Astfel, în loc să avem un director format în silvicultură, vom avea un administrator de hoteluri balneare al Casei Naționale de Pensii, proaspăt reciclat în domeniul pădurilor. Florica Giuliano Petrișor – consilier la CJ, membru ATOP, asociat în Rustic Shop și specialist universal în „de toate” – este pregătit să își extindă portofoliul: după hoteluri, nămol și turism, trecem firesc la stejari, brazi și păduri seculare. De ce? Pentru că, în PSD, funcțiile se acordă după un simplu algoritm: dacă ești loial, devii „soldat” universal.

Așa ajungem la situația în care noua Direcție Regională Silvică, care va coordona păduri pe trei județe, devine noua jucărie a partidului. În locul unei instituții serioase, cu profesioniști, se conturează o structură politizată, în care competența nu mai este criteriu, ci moft. Contează să se ştie cine este „omul nostru” și cui îi datorează postul.

Dacă în silvicultură există reguli clare, în politica românească există un singur manual: cine a lipit afișe devine expert prin decret. Așadar, codrii nu mai sunt păziți de silvicultori, ci de „omul bun la toate”, iar funcția nu este o responsabilitate, ci o recompensă.

Brazii nu au drept de vot, dar partidul știe cum să îi valorifice. Stejarii nu se pot înscrie în partid, dar pot fi transformați în argumente electorale. Iar pădurile nu pot protesta, deci nu contează cine le conduce.

În final, rămâne o concluzie amară: în timp ce specialiștii își fac bagajele, politrucii își fac loc în frunte. Iar pădurile, în loc să fie protejate, riscă să devină doar un nou capitol în lista lungă a funcțiilor acordate pentru fidelitate.

Acesta este un pamflet, dar nu ne-ar mira dacă s-ar și adeveri... conținutul!

Nicu Trandafir