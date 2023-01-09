sâmbătă, 27 decembrie 2025

Senatorul Andra Bică, coinițiator al legii care oferă zi liberă plătită femeilor cu endometrioză

Endometrioza, o boală cronică despre care se vorbește încă prea puțin, dar care afectează profund viața personală și profesională a mii de femei din România, ar putea primi în sfârșit o recunoaștere concretă în legislația muncii. Senatorul de Vâlcea Andra Bică este coinițiator al unui proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere plătite pentru salariatele diagnosticate cu această afecțiune.

Inițiativa pleacă de la realitatea dură a multor femei care sunt nevoite să muncească în ciuda durerilor severe, a epuizării și a impactului emoțional major provocat de endometrioză, în lipsa unui cadru legal care să le ofere sprijin. Conform proiectului, ziua liberă ar urma să fie acordată la cerere, pe baza recomandării unui medic specialist obstetrică-ginecologie, fără a fi considerată un privilegiu sau un beneficiu exagerat.

Proiectul legislativ a fost deja adoptat de Senat și se află în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților, forul decizional. Dacă va fi aprobat, acesta ar reprezenta un pas important către o legislație mai adaptată realităților medicale și sociale, dar și un semnal clar că statul începe să trateze cu mai multă responsabilitate problemele de sănătate care afectează în special femeile.

Senatorul Andra Bică a subliniat în mod repetat că endometrioza nu înseamnă doar disconfort, ci o boală cronică, greu de diagnosticat, care influențează cariera, viața de familie și, în multe cazuri, șansa de a deveni mamă. Demersul legislativ este prezentat ca o formă de respect și empatie față de aceste realități, nu ca un gest simbolic.

Inițiatorii proiectului susțin că o societate matură nu ignoră suferința și nu o împinge în zona invizibilului, ci o recunoaște și construiește soluții concrete. Legea, dacă va fi adoptată, ar putea deschide calea și pentru alte măsuri de protecție adaptate nevoilor reale ale angajaților din România.