luni, 8 decembrie 2025

Senatoarea Andra Bica a interpelat-o pe cea mai nesuferită ministră din Guvern, pe userista de la Mediu - Diana Buzoianu

Viziunea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru protejarea și administrarea pădurilor din județul VÂLCEA

Săptămâna trecută am transmis o interpelare către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, plecând de la discuțiile pe care le-am avut cu oameni care trăiesc zi de zi la marginea pădurii: primari care nu mai știu cum să răspundă întrebărilor din comunitate, pădurari care simt că eforturile lor nu mai sunt susținute și localnici care văd cum liniștea codrului e tulburată tot mai des de drujbe, exploatări agresive sau riscuri naturale necontrolate.

Vâlcea nu este doar o zonă cu relief spectaculos și biodiversitate, ci o regiune unde echilibrul între om și natură devine tot mai fragil. Este clar că nu mai putem vorbi doar despre „intervenții punctuale”, pentru că avem nevoie de o viziune serioasă, pe termen lung. Pădurile noastre nu sunt doar lemn sau metri cubi într-un bilanț. Sunt protecție împotriva alunecărilor, sunt aer pentru generațiile care vin, sunt hrană pentru turismul local și sens identitar pentru oamenii locului.

În interpelare am cerut Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să transmită: strategia pentru administrarea pădurilor din județul VÂLCEA, în special în zonele vulnerabile și cele cu presiune crescută din partea exploatărilor forestiere; măsurile avute în vedere pentru regenerarea și extinderea suprafețelor împădurite, în special în zonele degradate sau expuse riscurilor climatice; modalitățile prin care va fi stimulat un dialog real între autoritățile centrale, primării și comunități; investițiile considerate prioritare pentru județul Vâlcea în ceea ce privește infrastructura forestieră, prevenția riscurilor naturale și sprijinul pentru administrațiile locale în gestionarea fondului forestier.

Sunt întrebări venite direct din teren, de la oameni care nu cer favoruri, ci soluții. Oamenii care ne-au trimis în Parlament așteaptă nu doar reguli și legi, ci încredere că statul veghează asupra resurselor lor naturale cu responsabilitate și viziune.

Aștept răspunsul ministerului și direcția clară pe care o propune pentru unul dintre cele mai valoroase bunuri ale județului nostru: PĂDUREA

Andra BICA

SENATOR PSD VÂLCEA