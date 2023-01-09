Se deschide sezonul la Transalpina! Pârtiile pornesc de vineri – dar doar 3 zile pe săptămână

marți, 9 decembrie 2025

Domeniul Schiabil Transalpina își reia activitatea, dar cu program redus. Administratia anunță că, începând de vineri, 12 decembrie 2025, pârtiile deservite de instalațiile Teleschi 1 și Teleschi 2 vor fi deschise doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9:00–16:30.

Măsura a fost luată pentru a proteja stratul de zăpadă, în condițiile în care temperaturile sunt în ușoară creștere, motiv pentru care pârtiile vor rămâne închise marți, miercuri și joi. Reprezentanții domeniului schiabil mai precizează că, în funcție de interesul turiștilor și de evoluția vremii, programul ar putea fi extins în săptămânile următoare.