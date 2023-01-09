marți, 16 decembrie 2025

Scundu se modernizează: investiții concrete și administrație aproape de oameni

Comuna Scundu traversează o etapă de dezvoltare susținută, în care proiectele de infrastructură, sprijinul pentru cetățeni și modernizarea administrației merg mână în mână. Sub conducerea primarului Mihai Blejan, administrația locală a pus accent pe nevoile reale ale comunității și pe folosirea eficientă a resurselor disponibile.

Fermierii au beneficiat de reducerea birocrației, prin organizarea ITP-ului pentru utilaje chiar la primărie și prin colaborarea constantă cu APIA Vâlcea. În paralel, peste 12 kilometri de drumuri comunale și sătești au fost asfaltați, fiind realizate și lucrări de rigole și podețe, iar extinderea rețelelor de apă și canalizare rămâne o prioritate.

Educația a continuat să fie susținută prin investiții în școli și grădinițe – reabilitări, dotări moderne și sisteme de încălzire eficiente. Pe plan cultural, administrația a deblocat proiecte așteptate de ani de zile: un cămin cultural nou la Scundu și transformarea celui din Avrămești într-un centru comunitar modern, cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea.

Investițiile în iluminat public modern, energie verde, stații de încărcare electrică, dar și digitalizarea serviciilor primăriei completează direcția de modernizare a comunei. Deși lipsa fondurilor rămâne o provocare, administrația locală continuă să caute soluții și finanțări.

În ansamblu, Scundu se conturează ca o comună în plină transformare, cu o administrație activă și orientată spre viitor, care construiește pas cu pas o comunitate mai funcțională și mai aproape de oameni.