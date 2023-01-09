Scandalul InfluencePUG: presiunile prin care StudioGovora a confiscat studiul istoric al Băilor Govora și cum se folosesc unii de... masonerie

marți, 2 decembrie 2025

Cum și-a impus StudioGovora oamenii în PUG-ul stațiunii. Un scandal cu presiuni, bani și interese ascunse

Planul Urbanistic General al Băilor Govora se apropie de final, iar una dintre cele mai sensibile componente este studiul istoric din care vor rezulta zonele protejate și clădirile ce urmează a fi clasificate. În mod surprinzător, deși nu are competențe legale și nu a semnat niciun contract cu primăria, arhitectul Radu Tîrcă, liderul ONG-ului StudioGovora – organism implicat în nenumărate conflicte cu administrația, Direcția de Cultură și investitori – a ajuns, prin presiuni și scandal, să-și impună oamenii în realizarea acestui studiu esențial.

Firma Total Business Land din Alba, care are contractul pentru PUG, recunoaște în discuții telefonice că Tîrcă a făcut scandal la consultările publice, apoi i-a „bombardat” cu sesizări și chiar s-a prezentat personal la sediul lor pentru presiuni. Surse din firmă spun clar: Tîrcă voia să facă el studiul istoric sau, în lipsa competențelor, să-l dea prietenilor lui. În final, exact asta s-a întâmplat: studiul istoric a fost subcontractat unor apropiați ai acestuia, după o perioadă de tensiuni și scandaluri orchestrate de StudioGovora.

Metoda nu este nouă. Același tipar – ofertă „prietenoasă”, refuz, apoi scandal și presiuni pe linia de influență a Irinei Iamandescu (INP) – a fost aplicat și altor investitori care au acuzat public comportamente de tip șantaj. Martori confirmă că și în cazul PUG-ului presiunile au fost enorme, iar reprezentanții Total Business Land se feresc să vorbească public de teamă.

În final, rămâne o întrebare de fond: dacă studiul istoric este realizat de oamenii lui Tîrcă, nu va fi el croit astfel încât să-i favorizeze partenerii (cum este SC Băile Govora SA) și să-i lovească pe proprietarii care au refuzat să lucreze cu el? Deși a fost contactat pentru un punct de vedere, arhitectul nu a răspuns nici apelurilor, nici mesajelor.

P.S. - destul de penibil tăticul mason al arhitectului care încearcă, din răsputeri, să-și mobilizeze frații din masonerie împotriva unor investitori...

Foto: Gazeta Vâlceană