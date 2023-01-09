Scandal la Olanu: viceprimarul ales este blocat. Prefectul Mihai Oprea ar fi intervenit pentru invalidarea votului care l-a desemnat pe Constantin Manoiu (PSD)

marți, 9 decembrie 2025

Scandal la Olanu: viceprimarul ales este blocat. Prefectul Mihai Oprea ar fi intervenit pentru invalidarea votului care l-a desemnat pe Constantin Manoiu (PSD)

Comuna Olanu fierbe după ședința extraordinară din 27 noiembrie 2025, în care Consiliul Local l-a ales ca viceprimar pe Constantin Manoiu, membru PSD, prin votul majoritar oferit de consilierii PNL și AUR. Rezultatul a surprins scena politică locală, însă nu și reacția rapidă a administrației: la doar câteva ore după vot, secretarul general Paula Stoenete a transmis o adresă oficială prin care declara procedura viciată și anunța imposibilitatea redactării hotărârii de validare.

Documentul, consultat de redacție, detaliază un presupus viciu procedural, invocând faptul că unul dintre consilieri — Dereșu I. Roberto — ar fi refuzat exercitarea votului după primirea buletinului, încălcând astfel normele votului secret. În opinia secretarului, acest aspect ar invalida întreaga procedură, motiv pentru care a refuzat contrasemnarea hotărârii.

Dar surse politice din interiorul administrației afirmă altceva.

Mai mulți consilieri prezenți la ședință susțin că decizia secretarului nu a fost una spontană sau strict tehnică, ci ar fi fost influențată direct de prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, cel care — conform relatărilor — ar fi solicitat blocarea instalării noului viceprimar.

De ce ar interveni prefectul?

Constantin Manoiu, prea incomod pentru primarul comunei?

Deși este membru PSD, Manoiu a fost votat nu de partidul său, ci de consilierii PNL și AUR, ceea ce a creat o ruptură politică neașteptată. Surse administrative afirmă că numirea acestuia nu ar fi pe placul actualului primar, medic veterinar, despre care în spațiul public au fost ridicate suspiciuni privind modul de gestionare a activității administrative, inclusiv în ceea ce privește modul de cheltuire a banului public, numiri, avize și relația cu instituțiile subordonate.

Instalarea lui Manoiu, spun aceleași surse, ar fi putut schimba raportul de forțe în primărie, motiv suficient pentru ca presiunile politice să se activeze.

Există inclusiv declarații neoficiale conform cărora prefectul Mihai Oprea ar fi intervenit personal, telefonic, pentru a o determina pe secretara Paula Stoenete să nu valideze votul și să invoce vicii procedurale. Secretarul, în adresa transmisă consilierilor, afirmă că „nu poate redacta și contrasemna hotărârea”, însă textul nu menționează nimic despre eventuale influențe politice.

Un viceprimar votat de PNL și AUR, blocat administrativ — o premieră tensionată în Olanu

Alegerile locale au lăsat comuna în echilibru fragil. Faptul că Manoiu a obținut funcția cu sprijinul opoziției politice din consiliu arată o ruptură internă majoră și o posibilă pierdere a controlului pentru conducerea executivă a primăriei.

Blocarea validării viceprimarului poate genera:

paralizarea decizională a primăriei

sesizări la Prefectură și Instituțiile de control

posibil litigiu în contencios administrativ

acuzații de abuz și imixtiune politică

Iar dorința prefectului de a relua votul într-o nouă ședință — conform adresei comunicate — ridică inevitabil întrebarea:

Se caută un viceprimar convenabil primarului?

Sau se încearcă invalidarea celui ales democratic?

Prefectul Oprea, în centrul controverselor

Contactat neoficial, prefectul Mihai Oprea ar fi susținut că dorește doar respectarea procedurii administrative, nu influențarea rezultatului politic. Totuși, consilieri locali afirmă contrariul — și subliniază că presiunile au început imediat după anunțarea rezultatului.

Dacă aceste informații se confirmă, ne aflăm în fața unui caz grav de imixtiune politică în procesul democratic