S-a finalizat amenajarea cu dale elastice a trecerii de cale ferată de pe strada Drumul Gării din Râmnicu Vâlcea

miercuri, 3 decembrie 2025

S-a finalizat amenajarea cu dale elastice a trecerii de cale ferată de pe strada Drumul Gării, iar o zonă vastă cu potențial economic a devenit mult mai atractivă pentru investitori

Marți, 2 decembrie, au fost recepționate lucrările de amenajare a trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Drumul Gării. Cu o valoare de 5,3 mil. lei, provenită în tranșe aproape egale din fonduri nerambursabile prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și de la bugetul local, investiția a constat în lucrări de refacere a trecerii la nivel cu dale elastice, racordarea la strada Drumul Gării, amenajarea unui trotuar, lucrări la liniile de cale ferată, realizarea unui sistem de scurgere a apelor pluviale, montarea de camere de monitorizare video, precum și a instalațiilor de semnalizare ce urmează a fi predate către operatorul transportului feroviar în vederea integrării și punerii în funcțiune. Proiectul a fost inițiat plecând de la starea extrem de precară și nesigură a acestei treceri de cale ferată, mai ales în contextul în care reprezenta principalul drum de acces, parcurs zilnic de zeci de camioane de mare tonaj, către facilitățile de producție din zonă; totodată, se facilitează legătura către suprafețe de teren de mari dimensiuni care pot astfel deveni foarte atractive pentru potențiali investitori în structuri industriale sau de servicii. Este cea de-a cincea lucrare de acest fel realizată de Primăria municipiului în ultimii ani, după cele care au vizat trecerile de cale ferată de pe bd. Nicolae Bălcescu, str. Gib Mihăescu, str. Mihai Eminescu și str. Copăcelu.