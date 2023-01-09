Rușine parlamentarilor vâlceni de la PSD și USR care au votat Legea Vexler, instrument de cenzură și control ideologic asupra culturii și istoriei românești!

duminică, 21 decembrie 2025

Legea Vexler încalcă Constituția: cenzură, abuz și stigmatizarea istoriei românești

Legea cunoscută drept „Legea Vexler” este prezentată în spațiul public ca un demers pentru protejarea memoriei și demnității, însă în realitate ea riscă să devină un instrument de cenzură și control ideologic asupra culturii și istoriei românești. Prin formulări vagi și interpretări largi, această lege deschide calea abuzurilor, transformând cercetarea istorică, analiza critică și libertatea de exprimare în potențiale ținte ale sancțiunilor. Oricât de frumos ar suna în preambul, pericolul concret este acela că vocile incomode și opiniile divergente pot fi reduse la tăcere, sub pretextul protejării memoriei.

În loc să apere identitatea românească, legea o stigmatizează. În loc să încurajeze dezbaterea sănătoasă, o sugrumă. În loc să ofere un cadru pentru înțelegerea trecutului, îl rescrie prin lentile ideologice contemporane. Această abordare riscă să pună pe lista „proscrișilor” valori fundamentale și personalități care au definit cultura și istoria națională: de la Eminescu, Alecsandri, Iorga sau Nae Ionescu, până la Ion Brătianu, Kogălniceanu, Goga și chiar Regele Mihai. Nu pentru meritele lor culturale sau politice, ci pentru că nu se încadrează în tiparele rigide ale interpretărilor actuale. Vorbim, practic, despre o epurare simbolică, o rescriere eronată a trecutului, nu despre un act de protejare a memoriei.

Mai grav este că efectele acestei legi intră în contradicție cu articole fundamentale ale Constituției României, precum art. 30 privind libertatea de exprimare și art. 33 privind libertatea creației intelectuale și artistice. În loc să fie un instrument democratic, legea poate deveni un obstacol în calea presei independente, a mediului academic și a instituțiilor culturale. Aceasta nu este o exagerare, ci o realitate previzibilă într-un stat în care limitele impuse limbajului și interpretării istorice riscă să se transforme în precedent periculos.

Și mai problematic este felul în care parlamentarii vâlceni au legitimat această lege. Senatorul PSD Andra Bică, deputații PSD Eugen Neață și Ovidiu Popa, deputatul USR Andrei Gheorghiu au ales să voteze în favoarea unui act normativ controversat, care afectează libertăți fundamentale. Deputații AUR Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu, precum și senatorul Dumitru Spau au votat împotriva! În timp ce majoritatea a votat, deputatul PNL Cristian Buican nu a votat deloc. Faptul că reprezentanții Vâlcii - PSD și USR - s-au raliat fără rezerve acestui proiect denotă conformism politic și indiferență față de consecințele pe termen lung asupra libertății de expresie și cercetării istorice.

Astfel, „Legea Vexler” nu este despre memorie și demnitate, ci despre control, intimidare și stigmatizare. Ea nu protejează trecutul, ci îl îngenunchează și îl filtrează printr-o lentilă ideologică periculoasă. România are nevoie de legi care să respecte istoria, nu să o rescrie. Are nevoie de democrație autentică, nu de norme care reduc la tăcere vocile critice. În fața unei asemenea derive, societatea civilă, mediul academic și presa au datoria să reacționeze.

Iar pentru Vâlcea, mesajul este limpede: rușine parlamentarilor care au votat această lege! Istoria nu îi va absolvi, iar memoria publică nu va uita că, în loc să apere cultura și libertatea, au ales conformismul politic și comoditatea.

Tiberiu Pîrnău