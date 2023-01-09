„Rucsacul milosteniei” la Vlădești: o invitație la solidaritate creștină

Cea de-a treia acțiune a proiectului „Rucsacul milosteniei”, desfășurat la Parohia Vlădești a reunit tinerii din grupul catehetic, care au contribuit cu alimente de bază, ce au fost oferite, cu dragoste și discreție, unor familii aflate în dificultate.

Scopul acestui proiect este de a forma duhovnicește tinerii, învățându-i valoarea milosteniei și a faptelor bune. Astfel, tinerii sunt îndemnați să își exprime iubirea față de aproapele prin fapte concrete și să cultive responsabilitatea și solidaritatea.

Totodată, „Rucsacul milosteniei” reprezintă o modalitate de întărire a comuniunii în cadrul Bisericii, demonstrând că, prin unitate și iubire creștină, comunitatea poate aduce lumină și speranță acolo unde există suferință și lipsuri.

De la împărțirea unei bucăți de pâine cu dragoste, până la fiecare pas făcut pentru a sprijini pe cei aflați în nevoie, fiecare acțiune reprezintă o apropiere de Hristos, Care ne învață iubirea necondiționată.

„Considerăm că ajutorul oferit trebuie să fie un gest de iubire curată, în care discreția și respectul față de demnitatea persoanelor aflate în nevoie sunt prioritare. Scopul nostru este ca aceste familii să se simtă sprijinite și apreciate”, a spus părintele Andrei Leonte.