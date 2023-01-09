ROXI-COM SRL – de la papetărie la milioane: firma „abonată” la bani publici și conexiunea politică PNL- Buican

miercuri, 17 decembrie 2025

ROXI-COM SRL – de la papetărie la milioane: firma „abonată” la bani publici și conexiunea politică Buican

ROXI-COM SRL, firmă cu sediul în Râmnicu Vâlcea și o vechime de peste trei decenii pe piață, apare astăzi în registrele financiare ca un exemplu de stabilitate economică: risc comercial scăzut, probabilitate de insolvență de doar 0,17%, zero datorii la ANAF și un profit care a explodat în 2024. Dincolo de cifrele seci însă, analiza documentelor oficiale, a bilanțurilor și a istoricului judiciar conturează un portret mult mai complex, specific multor societăți care au traversat tranziția economică românească.

Înființată în martie 1994, ROXI-COM SRL activează oficial în comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie. În realitate, paleta de activități declarate este extrem de largă, cu zeci de coduri CAEN secundare, de la dezvoltare imobiliară și baruri, până la colectarea deșeurilor periculoase sau fabricarea bijuteriilor. O diversificare pe hârtie care ridică semne de întrebare legitime privind strategia reală de business și utilitatea unui asemenea spectru declarat.

Din punct de vedere financiar, anul 2024 marchează un salt spectaculos. Cifra de afaceri ajunge la peste 4,4 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 90% față de anul precedent, iar profitul net depășește pragul de un milion de lei, cu o creștere de 135%. În același timp însă, numărul mediu de angajați scade cu 25%, de la 33 la 25. Creștere accelerată de profit, dar cu mai puțini oameni în firmă.

ROXI-COM apare constant în achizițiile publice, în special pe segmentul achizițiilor directe. Sute de contracte, de regulă de valori mici și medii, cu școli, primării și alte instituții publice din județul Vâlcea și din regiune, pentru papetărie, produse de curățenie, mobilier sau diverse articole. Doar în luna decembrie 2025, firma figurează cu multiple oferte acceptate, într-un ritm aproape zilnic. Acest tip de prezență constantă în SICAP indică o firmă bine conectată la circuitul instituțional local și foarte bine adaptată mecanismului achizițiilor directe.

Nu există facturi restante raportate, nu sunt întârzieri la plată, iar statutul fiscal este unul activ, cu TVA valid inclusiv în sistemul VIES. Conturile bancare, relațiile cu instituțiile de credit și garanțiile înregistrate în RNPM arată o firmă care a lucrat ani la rând cu bănci importante, în special Raiffeisen și UniCredit, cu credite garantate, prelungiri și stingeri succesive. Nimic ieșit din comun pentru o companie matură, dar relevant pentru înțelegerea mecanismelor de finanțare.

În spatele firmei se află un singur om: Ștefan Constantin, asociat unic și administrator de peste două decenii, cu mandat prelungit până în 2073. Acesta mai apare implicat și în RONET SRL, tot în Râmnicu Vâlcea, ceea ce sugerează un nucleu de afaceri controlat strict, fără dispersarea acționariatului. ROXI-COM nu este, la rândul ei, acționară în alte societăți.

Partea mai puțin vizibilă, dar esențială într-o analiză de tip investigație, este istoricul judiciar. Firma apare în multiple dosare vechi, unele extrem de sensibile: somații de plată, executări silite, proceduri de insolvență și faliment, inclusiv în legătură cu alte entități comerciale precum LARI ȘI ROXI COM SRL sau ROK & ROXI COM SRL. Majoritatea acestor litigii sunt din perioada 2006–2014, o etapă în care multe firme românești au traversat crize severe. Chiar dacă vorbim despre dosare vechi, ele arată clar că traseul ROXI-COM nu a fost unul liniar, lipsit de riscuri sau blocaje financiare.

Un alt element care merită atenție este implicarea firmei în proiecte europene prin Programul Operațional Capital Uman, cu valori eligibile de ordinul milioanelor de lei, în special pe zona de formare profesională și sprijin pentru tineri NEETs. Deși obiectul principal al firmei este comerțul cu amănuntul, aceste proiecte indică o extindere semnificativă spre zona de servicii și management de proiecte finanțate din fonduri europene.

Deputatul liberal Cristian Buican, umbra politică din spatele contractelor publice?

Dincolo de indicatorii financiari favorabili și de stabilitatea aparentă din prezent, ROXI-COM SRL apare și într-un context politic sensibil, documentat încă din anul 2016 de presa locală. La acea vreme, societatea era prezentată ca fiind controlată de Constantin Ștefan, vărul deputatului liberal Cristian Buican, președinte al PNL Vâlcea. Potrivit informațiilor publicate atunci, ROXI-COM ar fi încasat sume considerabile din bani publici de la primării conduse de liberali, un exemplu des invocat fiind Primăria Horezu, aflată în acea perioadă sub administrație PNL. Achizițiile vizau în special papetărie, dar se extindeau și către instituții finanțate din bugetul local, precum școlile din localitate și spitalul orășenesc.

În același context a fost menționată și o relație de natură patrimonială: deputatul Cristian Buican ar fi locuit, ani la rând, cu chirie, într-un apartament din Râmnicu Vâlcea aparținând lui Constantin Ștefan, patronul ROXI-COM SRL. Firma acestuia figura deja, la acel moment, cu zeci de contracte încheiate cu instituții publice din județ. Chiar dacă aceste informații sunt vechi de aproape un deceniu, ele redevin relevante în prezent, în condițiile în care ROXI-COM continuă să fie un actor extrem de activ pe piața achizițiilor publice locale, iar Cristian Buican este în continuare președintele PNl Vâlcea, ridicând întrebări legitime despre granița fină dintre performanța economică și influența politică în atribuirea contractelor publice.

Nicu Trandafir