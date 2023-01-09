Revoluția Română din 22 Decembrie 1989 în județul Vâlcea. Eroii vâlceni, decedați la revoluție

Revoluția Română din decembrie 1989 a fost un moment definitoriu în istoria României, marcând sfârșitul regimului comunist și începutul tranziției către democrație. În județul Vâlcea, evenimentele din 22 decembrie 1989 au evidențiat curajul și determinarea locuitorilor de a se alătura mișcării naționale pentru libertate.

Context istoric

Revoluția Română din decembrie 1989 a fost punctul culminant al opoziției împotriva dictaturii comuniste conduse de Nicolae Ceaușescu. După ani de represalii, lipsuri materiale și supraveghere strictă din partea autorităților, mișcarea de protest de la Timișoara din 16 decembrie 1989 a declanșat o reacție în lanț în întreaga țară. În județul Vâlcea, revoluția s-a manifestat prin proteste masive la Râmnicu Vâlcea, un oraș cunoscut pentru activismul său civic discret, dar consistent, și pentru rolul său strategic în structurile administrative ale regimului comunist.

Începând cu 16 decembrie 1989, protestele de la Timișoara s-au extins rapid în întreaga țară, culminând cu manifestații masive în București și alte orașe. În județul Vâlcea, locuitorii au fost profund influențați de evenimentele naționale și au decis să se alăture mișcării revoluționare.

Influența evenimentelor naționale

Dezbaterea la nivel național privind drepturile omului și libertățile civile a început să pătrundă în cercurile intelectuale din județul Vâlcea încă din anii ’80. Cu toate acestea, regimul represiv a limitat sever orice formă de opoziție deschisă. În decembrie 1989, când știrile despre evenimentele de la Timișoara au început să circule, locuitorii din Vâlcea au simțit că venise momentul să acționeze.

Cronologia evenimentelor din Râmnicu Vâlcea

Pe 21 decembrie, vestea că protestele din Timișoara s-au transformat într-o mișcare națională de contestare a regimului a determinat locuitorii din Vâlcea să se organizeze. Deși inițial participarea era ezitantă, frica de represalii fiind încă prezentă, pe 22 decembrie sute de oameni s-au adunat în fața sediului Comitetului Județean al PCR.

Mărturiile participanților arată că atmosfera era una tensionată, dar plină de speranță. După fuga lui Nicolae și Elena Ceaușescu la prânz, numărul manifestanților a crescut rapid. Sediul PCR a fost ocupat în scurt timp, iar liderii locali ai partidului au fost îndepărtați.

Evenimentele din 22 decembrie 1989 în Râmnicu Vâlcea

În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, locuitorii din Râmnicu Vâlcea s-au adunat în centrul orașului, în fața sediului Comitetului Județean al Partidului Comunist Român (actuala Prefectură), scandând lozinci precum "Libertate!" și "Jos comunismul!". Manifestația a crescut rapid în amploare, atrăgând mii de participanți hotărâți să contribuie la schimbarea regimului.

Persoane implicate în evenimente

Printre figurile marcante ale revoltei din Râmnicu Vâlcea s-a numărat Vasile Gorun, cunoscut pentru atitudinea sa anti-comunistă încă din 1981. Însoțit de o echipă formată din Mircea Neacșu, Petre Ciprian și alții, Gorun a dezarmat un milițian aflat la sediul județean al PCR și a fost printre primii care au pătruns în clădire, determinându-i pe nomenclaturiști să fugă. La un microfon amplasat la una dintre ferestrele clădirii, Gorun a adresat mulțimii, afirmând că luptă împotriva comunismului încă din 1981 și încheind cu strigătul "Libertate!".

Atmosfera și desfășurarea protestelor

Protestatarii au manifestat pașnic, dar cu determinare, cerând schimbarea regimului și exprimându-și solidaritatea cu restul țării. În fața sediului Comitetului Județean, mulțimea a forțat intrarea în clădire, îndepărtând simbolurile comuniste și preluând controlul asupra instituției. Aceste acțiuni au fost similare cu cele din alte orașe, unde cetățenii au ocupat sediile PCR și au înlăturat reprezentanții regimului.

Mărturii ale participanților

Unul dintre participanții la evenimentele din Râmnicu Vâlcea a declarat: "Fuga cuplului prezidenţial a marcat sfârşitul regimului comunist. Cel care a dat asaltul şi a cucerit sediul Comitetului judeţean de partid a fost maistrul constructor Vasile Gorun, însoţit de credincioasa sa echipă de zidari. El a reuşit să înlăture din sediul plin de nomenclaturişti, ascunşi peste tot, aruncându-i fără menajamente afară. Miliţia s-a făcut nevăzută."

Urmările revoltei

După înlăturarea autorităților comuniste locale, s-au format structuri provizorii de conducere, menite să asigure tranziția către un regim democratic. În județul Vâlcea, ca și în restul țării, această perioadă a fost marcată de incertitudine, dar și de speranță pentru un viitor mai bun.

Rolul autorităților locale

Conform documentelor din arhivele județene, în primele ore după fuga cuplului Ceaușescu, autoritățile locale, inclusiv reprezentanți ai miliției și ai securității, au oscilat între încercările de a controla mulțimea și tentativa de a se dezice de regim. În județul Vâlcea, miliția nu a recurs la violență împotriva protestatarilor, iar acest fapt a contribuit la o tranziție relativ pașnică.

Declarațiile martorilor

Ion Ciucă, un participant la revoluție, își amintește:

"Nu am crezut niciodată că voi trăi să văd căderea regimului. Am strigat ‘Libertate!’ cu toată puterea și am simțit cum frica dispare din noi. Era un sentiment extraordinar să vezi cum oamenii se unesc pentru un scop comun.”

De asemenea, Mircea Neacșu, unul dintre cei care au pătruns în sediul PCR, a spus:

"Când am intrat în sediu și am văzut cum simbolurile comuniste sunt aruncate, am știut că nu mai este cale de întoarcere. Eram hotărâți să nu lăsăm nimic din vechiul regim să ne mai controleze viețile."

Formarea structurilor provizorii

După preluarea controlului asupra sediului PCR, la Râmnicu Vâlcea, la fel ca în alte județe din țară, s-a constituit un Comitet al Salvării Naționale (CSN) local. Acesta era format din persoane cu diverse pregătiri și orientări politice, dar unite de dorința de a coordona tranziția către democrație. Documentele din arhive arată că unul dintre primele acte ale CSN a fost organizarea patrulelor civile pentru menținerea ordinii publice.

Urmările evenimentelor

Perioada post-revoluționară a fost una marcată de incertitudini și provocări. În județul Vâlcea, tranziția a implicat atât schimbări administrative, cât și tensiuni între diferitele grupuri care încercau să-și afirme influența. Eroii locali ai Revoluției au fost recunoscuți pentru contribuția lor, deși recunoașterea formală și sprijinul acordat familiilor victimelor au rămas insuficiente.Revoluția Română din 1989 în județul Vâlcea a demonstrat curajul și solidaritatea cetățenilor care au luptat pentru libertate. La fiecare aniversare a Revoluției, evenimentele din decembrie 1989 sunt comemorate prin ceremonii oficiale și întâlniri ale foștilor revoluționari, pentru a păstra vie memoria sacrificiilor făcute pentru democrație.

Comemorarea eroilor Revoluției

La 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, peste 100 de familii ale urmașilor eroilor-martiri din Râmnicu Vâlcea nu primesc retribuții financiare, evidențiind necesitatea recunoașterii și sprijinirii celor care au suferit pierderi în timpul acelor evenimente.

Revoluția Română din 1989 a fost un moment definitoriu pentru județul Vâlcea, demonstrând dorința de libertate și curajul cetățenilor săi. Participarea activă la evenimentele din decembrie 1989 a contribuit la prăbușirea regimului comunist și la instaurarea democrației în România.

