marți, 9 decembrie 2025

Restricţii temporare pe DN 7 între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea – trafic alternativ până pe 12 decembrie

Circulaţia rutieră pe DN 7, una dintre cele mai tranzitate artere ce leagă Piteştiul de Râmnicu Vâlcea, va fi restricţionată şi se va desfăşura alternativ pe mai multe porţiuni, începând de marţi, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Măsura este valabilă până pe 12 decembrie şi vine ca urmare a unor lucrări de întreţinere realizate pe sectoarele de drum din zona localităţilor Bascov şi Drăganu din judeţul Argeş.

Potrivit informării transmise de Centrul Infotrafic şi preluată de Agerpres, „în perioada 9-12 decembrie, în intervalul 08:00 – 17:00, se vor desfăşura lucrări de reparaţii a părţii carosabile pe DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea, pe raza localităţilor Bascov şi Drăganu, traficul urmând să se desfăşoare alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă, dirijat de piloţi de circulaţie”.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte indicaţiile echipajelor din teren și să ia în calcul posibile întârzieri în tranzitarea zonei.