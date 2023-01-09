luni, 15 decembrie 2025



Reforma justiției, confiscată de useristi condamnați pentru trafic de droguri. Cazul "protestatarului" Nectarie Lupu

În fotografia devenită virală, printre pancarte și sloganuri despre „dreptate” și „reformă”, un tânăr în geacă roșie privește calm spre cameră. Numele lui este Nectarie Constantin Lupu. Ca mulți alții din piață, pretinde că luptă pentru reforma justiției. Doar că aici apare ruptura esențială: nu toți cer reforma din aceleași motive.

Dorim o justiție reformată pentru ca România să scape de procesele interminabile, de dosarele umflate artificial, de achitările obținute prin prescripție și de complicitățile care macină statul de drept. Nectarie Constantin Lupu vrea „reformă” pentru că justiția l-a condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Da, adevărul e incomod. Nu am crezut inițial că în spatele imaginii de tânăr persecutat, cu aer de martir civic, se află un condamnat penal pentru trafic de stupefiante. Dar justiția nu judecă după figură, hashtag sau emoție publică. Judecă după fapte.

Iar faptele sunt clare: Nectarie Constantin Lupu a fost condamnat definitiv pentru trafic de droguri, conform Legii 143/2000. Indiferent dacă poartă barbă, glugă sau geacă roșie, indiferent dacă se afișează la proteste sau vorbește despre „sistem”, realitatea rămâne aceeași. Când un copil cade pradă drogurilor, nu contează dacă vânzătorul arată ca un mafiot clasic sau ca un tânăr cu discurs moralizator. Răul produs este identic.

De aici pornește problema de fond. Reforma justiției nu se face cu traficanți de droguri transformați în simboluri ale luptei civice. Nu se face cu mitinguri emoționale conduse de portavoci care folosesc furia publică pentru agende personale sau pentru a-și spăla propriile dosare. Justiția nu se repară cu pancarte, nici cu eroi fabricați.

Justiția se reformează printr-o dezbatere publică reală, dură și onestă, cu profesioniști ai dreptului, cu magistrați integri și cu jurnaliști care au vorbit despre corupție înainte ca subiectul să devină „cool”. Cei care descoperă astăzi, brusc, disfuncționalitățile sistemului ar trebui să țină cont de un fapt simplu: multe dintre aceste probleme au fost documentate și expuse public cu ani în urmă, fără spectacol și fără rețele sociale.

Nu aparam niciun personaj și nici sistemul erodat până la os de incompetență și complicitate. Dar reforma nu se face nici cu Nectarie, nici cu ONG-uri sau grupuri care își maschează interesele sub lozinci despre dreptate. Reforma justiției nu se face cu condamnați în fruntea protestelor, ci cu adevăr, responsabilitate și lege aplicată egal.

Tiberiu Pîrnău