Râmnicu Vâlcea: Ordin de protecție încălcat - bărbat arestat lângă McDonald’s

luni, 29 decembrie 2025

Ordin de protecție încălcat: bărbat arestat lângă McDonald’s

Un bărbat de 31 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost arestat preventiv după ce a fost depistat, în noaptea de 28 decembrie, în apropierea McDonald’s de pe bulevardul Dem Rădulescu, deși avea interdicție să se apropie de locul de muncă al fostei concubine.

Polițiștii l-au legitimat în jurul orei 02:00 și au constatat că acesta încălca un ordin de protecție în vigoare, care impunea păstrarea unei distanțe de minimum 50 de metri. Femeia a declarat că nu este prima abatere. După administrarea probelor, bărbatul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetările continuând sub coordonarea procurorului.