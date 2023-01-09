Râmnicu Vâlcea intră în liga proiectelor premium: NOVA Luxury Apartments schimbă fața centrului orașului

În centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, la doar câţiva paşi de parcul Parcul „Mircea cel Bătrân”, apare un proiect rezidenţial care redefineste noţiunea de locuinţă urbană: NOVA Luxury Apartments. Construcţia se adresează celor care urmăresc să îmbine confortul spaţiilor moderne cu eleganţa finisajelor premium, într-o locaţie ultra-centrală.
Proiectul beneficiază de o amplasare excelentă: la doar 150 metri de parcul Mircea cel Bătrân, aproximativ 400 m de gară şi la distanţă de mers pe jos de instituţii precum bibliotecă, bănci, licee sau centre comerciale.
În practică, aceasta înseamnă că locuitorii pot beneficia de avantajele vieţii la oraş — transport, cultură, comerţ — dar şi de liniştea zonei centrale, subliniind promisiunea de „stil de viaţă exclusivist” pe care o face dezvoltatorul.
Din informaţiile oferite pe site (novaluxuryapartments.ro), NOVA vizează un segment premium: apartamente spaţioase, finisaje moderne şi materiale de calitate ridicată.
De asemenea, este evidenţiat un design urban rafinat — locuinţe care nu sunt doar funcţionale, ci şi estetice, integrate într-un context rezidenţial dinamic.
Proiectul oferă mai multe tipologii de apartamente:
Proiectul NOVA Luxury Apartments se conturează ca o oază de rafinament urban în inima Râmnicului Vâlcea. Prin mixul de amplasare ultra-centrală, suprafeţe generoase şi finisaje de top, oferă o alternativă solidă pentru cei ce ţintesc un nivel înalt de confort şi stil.
Sursa: novaluxuryapartments.ro
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns