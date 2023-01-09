Râmnicu Vâlcea intră în liga proiectelor premium: NOVA Luxury Apartments schimbă fața centrului orașului

În centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, la doar câţiva paşi de parcul Parcul „Mircea cel Bătrân”, apare un proiect rezidenţial care redefineste noţiunea de locuinţă urbană: NOVA Luxury Apartments. Construcţia se adresează celor care urmăresc să îmbine confortul spaţiilor moderne cu eleganţa finisajelor premium, într-o locaţie ultra-centrală.

Locaţie şi accesibilitate

Proiectul beneficiază de o amplasare excelentă: la doar 150 metri de parcul Mircea cel Bătrân, aproximativ 400 m de gară şi la distanţă de mers pe jos de instituţii precum bibliotecă, bănci, licee sau centre comerciale.

În practică, aceasta înseamnă că locuitorii pot beneficia de avantajele vieţii la oraş — transport, cultură, comerţ — dar şi de liniştea zonei centrale, subliniind promisiunea de „stil de viaţă exclusivist” pe care o face dezvoltatorul.

Conceptul şi finisajele

Din informaţiile oferite pe site (novaluxuryapartments.ro), NOVA vizează un segment premium: apartamente spaţioase, finisaje moderne şi materiale de calitate ridicată.

De asemenea, este evidenţiat un design urban rafinat — locuinţe care nu sunt doar funcţionale, ci şi estetice, integrate într-un context rezidenţial dinamic.

Tipologii şi suprafeţe

Proiectul oferă mai multe tipologii de apartamente:

2 camere

3 camere

4 camere

Pe pagina dedicată „Apartamente”, sunt listate valori de suprafaţă pentru fiecare etaj: de exemplu, la etajul 1: 2 camere de 76,1 m², 114,7 m², 80,6 m²; 3 camere de 125,9 m², 145,8 m², 157,7 m².

Aceste cifre indică clar că locuinţele sunt generoase — se adresează celor care nu caută doar o „locuinţă funcţională”, ci o casă cu spaţiu, confort şi posibilităţi de amenajare personalizată.

Avantaje cheie

Amplasare centrală : facilitate majoră pentru conectivitate şi viaţă urbană.

: facilitate majoră pentru conectivitate şi viaţă urbană. Spaţii generoase : suprafeţe mari comparativ cu media locuinţelor standard.

: suprafeţe mari comparativ cu media locuinţelor standard. Finisaje şi amenajări moderne : ambient gândit pentru segmentul premium.

: ambient gândit pentru segmentul premium. Flexibilitate în tipologii: 2, 3 sau 4 camere, în funcţie de nevoi.

Aspecte de considerat

Locuinţele sunt nemobilate — mobilierul prezentat are rol sugestiv pentru amenajare.

— mobilierul prezentat are rol sugestiv pentru amenajare. Desenele, schiţele şi informaţiile au caracter orientativ şi nu constituie obligaţie contractuală.

şi nu constituie obligaţie contractuală. Deoarece este vorba de un produs premium, preţul per m² sau costul total nu sunt explicit comunicate pe site — pentru detalii trebuie solicitată oferta.

Cine ar putea fi interesat

Familii care doresc camere ample, zonă centrală, acces rapid la facilităţi.

Profesionişti sau manageri care caută o locuinţă-reprezentativă în oraş, aproape de centru.

Investitori imobiliari care vizează segmentul locuinţelor de calitate superioară, în zonă centrală.

Proiectul NOVA Luxury Apartments se conturează ca o oază de rafinament urban în inima Râmnicului Vâlcea. Prin mixul de amplasare ultra-centrală, suprafeţe generoase şi finisaje de top, oferă o alternativă solidă pentru cei ce ţintesc un nivel înalt de confort şi stil.

Sursa: novaluxuryapartments.ro