marți, 30 decembrie 2025

Programul de lucru cu publicul al Direcției Economico-Financiare din cadrul Primăriei Râmnicului la începutul anului 2026

Având în vedere lucrările necesare pentru deschiderea anului fiscal și perioada sărbătorilor de iarnă, programul de lucru și de încasări cu publicul al Direcției Economico-Financiare la început de an va fi următorul:

- luni, 5 ianuarie 2026, programul cu publicul este între orele 10,00 – 15,30 și se vor încasa doar amenzi și alte taxe fără debite;

- începând de joi, 8 ianuarie, programul cu publicul este programul normal de lucru (respectiv între orele 8.00 – 15.30 de luni până joi și între orele 8.00 – 13.00 vinerea) și se vor încasa doar amenzi și alte taxe fără debite și restanțe ale anului 2025.

Impozitele și taxele pentru anul 2026 se vor încasa începând cu data de 14 ianuarie.