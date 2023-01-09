Program special de colectare a deșeurilor în Vâlcea pentru perioada sărbătorilor de iarnă

miercuri, 10 decembrie 2025

Environment Care Waste Management, operatorul de salubritate al județului Vâlcea, anunță modificări în programul de colectare a deșeurilor cu ocazia sărbătorilor legale. Pentru a preveni acumularea de gunoi și eventualele neplăceri pentru locuitori, cursele din zilele nelucrătoare vor fi reprogramate la date apropiate.

Ridicarea gunoiului din 25 decembrie se face pe 27 decembrie

În data de 25.12.2025 activitatea este suspendată, iar colectarea va fi recuperată pe 27.12.2025. Sunt vizate localitățile: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Muereasca, Costești, Drăgășani, Tetoiu, Dănicei, Popești, Govora, Mihăești, Ocnele Mari (menajer și reciclabil), Mălaia, Boișoara, Țitești, Valea Mare, Glăvile (reciclabil), Făurești (reciclabil), Diculești (reciclabil), Budești, Horezu, Călimănești, Milcoiu (reciclabil), Tomșani (reciclabil).

Colectarea programată pentru 1 ianuarie, mutată pe 3 ianuarie

În prima zi a anului 2026 nu se efectuează colectări, astfel că operațiunile vor avea loc pe 03.01.2026. Vor fi deservite localitățile: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Muereasca, Costești, Drăgășani, Fârtățești, Govora, Mihăești, Ocnele Mari, Mălaia, Racovița, Sinești, Roșiile, Glăvile, Crețeni, Stoenești (reciclabil), Budești, Horezu, Călimănești.

Reprezentanții operatorului recomandă locuitorilor să respecte programul actualizat și să depoziteze corect deșeurile, astfel încât procesul de colectare să se desfășoare în condiții optime. Ajustările de program sunt firești în perioada sărbătorilor și au rolul de a menține continuitatea serviciului.

Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt invitați să urmărească anunțurile primăriilor și ale operatorului de salubritate.